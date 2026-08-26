心優しいゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で38万回再生を突破し、「母性爆発してる」「優しい世界」「泣けてくる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：保護子猫が行方不明に→お世話をしていた大型犬が、心配で探して…見つかった瞬間の『尊すぎる光景』】

親子のような2匹

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃんの日常を紹介しています。

現在、保護猫のミルクボランティアをしている投稿主さん。2匹の子猫は、とくにおからちゃんが大好き。まるで本当のお母さんのように慕っています。おからちゃんの体の下へもぐり込んだり、行動をまねする姿も見られるそうです。

大きな体に包まれながら過ごす子猫たち。その姿からは、3匹の間に深い信頼が育っていることが伝わってきます。おからちゃんにとっても、子猫たちは大切な存在なのかもしれません。

子猫が行方不明に

そんな子猫たちは、少しずつ活発になってきました。今ではソファを自力で上り下りできるようになったそうです。自由に動けるようになった一方、おからちゃんは心配でたまりません。

「気を付けて」と言うように、一吠えすることもあるのだとか。ところが子猫たちは元気いっぱい。遊び続けた末、クッションの裏へ姿を消してしまいました。

すると、おからちゃんの表情が一変。慌ててソファへ上り、子猫たちを探し始めます。しばらくすると、ひょっこり姿を現した子猫。おからちゃんは「大丈夫だった？」と確認するように、心配そうに見つめていたそうです。

仲睦まじい姿にホッコリ

ところが、しばらくすると1匹の子猫が再び行方不明に。今度はソファの下へ潜り込んでいたそうです。

やがて、ようやく顔を出した子猫。すると、おからちゃんは子猫の前を陣取り、そのまま見守り体勢に入りました。まるで「ここにいるから安心してね」と守っているようです。

子猫も安心したのか、ゆっくり体を外へ出します。そしておからちゃんのそばで寄り添い、そのままお昼寝。おからちゃんは、遊び疲れた子猫を、ウトウトしながら見守り続けたといいます。

種族を超えた親子のような関係に、思わず頬が緩む微笑ましいひとときでした。

この投稿には「みんな血の繋がった家族に違いない」「豊かな気持ちになりました…」「なんて幸せな動画なの」などの温かなコメントが寄せられています。

ご家族の平和な日常は、YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。