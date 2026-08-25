「GTA6」の情報をリークした人物を特定するため開発元がDiscord・Microsoft・X・YouTubeにDMCA召喚状を請求
2026年11月19日に発売が予告されている「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」は、登場が心待ちにされすぎて本社付近で酸素濃度や音響ノイズやタバコの吸い殻を徹底監視するゲームファンが現れたほか、リーカーによってゲームプレイ映像とマップ画像が拡散されています。これに対し開発元のTake-TwoはDMCA(デジタルミレニアム著作権法)に基づく召喚状を送付しており、取り締まりの範囲をDiscord・Microsoft・X・YouTubeまで拡大しています。
https://www.tomshardware.com/video-games/console-gaming/take-two-subpoenas-microsoft-for-windows-device-ids-of-everyone-in-three-discord-servers-in-gta-6-leak-hunt
Take-Two Expands GTA 6 Leak Hunt With DMCA Subpoenas to X and YouTube * TorrentFreak
https://torrentfreak.com/take-two-expands-gta-6-leak-hunt-with-dmca-subpoenas/
2026年8月18日ごろから、「CYBERLEEK」と名乗るリーカーがGTA6のゲームプレイ映像と数枚のマップ画像を共有し始めました。CYBERLEEKが共有した情報をXで発信したユーザーには、DMCAに基づく削除申請が届いていることも報告されていました。
GTA6のゲームプレイ映像とマップがリークされる - GIGAZINE
リークを受けてGTA6の開発元であるTake-Twoは2026年8月20日に、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に2件のDMCA召喚状を提出し、CYBERLEEKの正体を特定するようMicrosoftとDiscordに要求しました。
Take-Twoはリーカーの氏名に加えて、特定されたDiscordサーバーで通信をしたすべてのアカウントについて、MachineGuidおよびMSAデバイス識別子・登録および最終ログイン時のIPアドレス・電話番号・リンクされたGoogleおよびXboxの接続情報・OneDriveコンテンツを求めています。MachineGuidはインストール時に生成されるWindowsの識別番号で、Microsoftのサポートドキュメントでは「OSドライブを交換しない限りハードウェアの変更後も変わらない」とされています。リークに関するアカウントだけではなく、リークが行われたDiscordサーバーにアクセスした全てのアカウントの識別情報を求めている点が注目されています。
MicrosoftとDiscordに対するDMCA召喚状を提出した翌日、Take-TwoはさらにXとGoogleに対する召喚状も申請しました。
Xに対する召喚状では、「@cyberleek_ar_io」「@cyberleekario」「@MrCyberLeek」というCYBERLEEK関連の3つのユーザー名が挙げられており、それぞれのアカウントID・登録メールアドレス・IPアクセスログ・電話番号・接続済みアカウント・関連するデバイス識別子を要求しています。なお、これらのアカウントは記事作成時点ですべて停止されています。
ただし、GTAファンコミュニティはCYBERLEEKのXアカウントについて偽アカウントであることを指摘しています。
. @MrCyberLeek @cyberleek_ar_io appears to be a fake account, as investigated by the GTAVI mapping community.
According to Twitter, they’re also sending from iPhone (this feature still exists. It’s just a disabled Twitter feature, but you can re-enable this using the Twitter… pic.twitter.com/PEKR2nSbyL— ben (@videotech) 2026年8月19日
また、CYBERLEEKが公開したリーク動画の中には、「CYBERLEEKはTwitterアカウントを持っていません」というテキストが含まれていることも指摘されています。
"CYBERLEEK DOES NOT HAVE TWITTER" appeared on the latest leak
So who tf is @cyberleek_ar_io?? pic.twitter.com/U5r9R5n5FR— GTA VI NEWS (@_GTAVI_) 2026年8月19日
Take-TwoがこれらのXアカウントをリークの情報源として注視しているのか、リーク情報を拡散しているなりすましアカウントとして問題視しているのかは、提出書類から明らかになっていません。
また、Googleに対しては、1つの動画とそれに関連していると思われる3つのチャンネルが挙げられています。
一連のDMCA召喚状では、特にDiscordがかなり広範囲のユーザーを対象にしており、特定のコンテンツに関連する侵害容疑者のみを対象としているDMCA召喚状が、Discordチャンネルにアクセスしただけのユーザーにも適用されるか注目されています。また、DMCAに基づく召喚状の請求はいずれも訴訟ではありませんが、今後コンテンツ侵害者が特定された後に、最終的に訴訟に発展する可能性があります。