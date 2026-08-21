乃木坂46恒例“神宮”ライブ開幕！ 活動休止中の増田三莉音がサプライズ登場 6期生による全国ツアー決定
6月から開催されている「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」最終公演となる明治神宮野球場4daysの初日公演が8月20日に開催された。
【写真】活動休止中の6期生・増田三莉音がサプライズで登場、活動再開！ ライブフォト
「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」は6月から8月にかけてグループ史上最大規模となる全国8都市18公演を駆け巡り、ファイナルとなる東京公演は明治神宮野球場にて8月20日〜23日の計4日間にわたり実施される乃木坂46恒例の全国ツアー。
7月22日にリリースされた42ndシングル「是非に及ばず」のセンターを務めた一ノ瀬美空がツアーの座長を務め、明治神宮野球場でのワンマンライブは11度目となる。
そして初日公演では活動休止中だった6期生・増田三莉音がサプライズで登場し、本日より活動再開することが発表された。今までの6期生の歩みを振り返るVTRが流れ、ステージに増田が登場すると地鳴りのような歓声が。ライブでも一部楽曲に早速参加し、増田は涙をこらえながら万感の思いを込めてパフォーマンスを披露。約1年3ヵ月ぶりに6期生11名全員がそろった一夜となった。
また、あわせて6期生による全国ツアーが開催されることが発表された。10月27日を皮切りに全国5都市10公演を巡る全国ツアーとなり、6期生のみでの全国ツアーは初となる。
乃木坂46 42ndシングル「是非に及ばず」は発売中。
乃木坂46のライブスケジュールは以下の通り。
■42ndSGアンダーライブ
9月29日・30日 東京都・東京体育館
■6期生全国ツアー2026
10月26日・27日 KT Zepp Yokohama
11月10日・11日 Zepp Sapporo
11月17日・18日 Zepp Osaka Bayside
11月24日・25日 Zepp Nagoya
12月1日・2日 Zepp Fukuoka
【写真】活動休止中の6期生・増田三莉音がサプライズで登場、活動再開！ ライブフォト
「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」は6月から8月にかけてグループ史上最大規模となる全国8都市18公演を駆け巡り、ファイナルとなる東京公演は明治神宮野球場にて8月20日〜23日の計4日間にわたり実施される乃木坂46恒例の全国ツアー。
そして初日公演では活動休止中だった6期生・増田三莉音がサプライズで登場し、本日より活動再開することが発表された。今までの6期生の歩みを振り返るVTRが流れ、ステージに増田が登場すると地鳴りのような歓声が。ライブでも一部楽曲に早速参加し、増田は涙をこらえながら万感の思いを込めてパフォーマンスを披露。約1年3ヵ月ぶりに6期生11名全員がそろった一夜となった。
また、あわせて6期生による全国ツアーが開催されることが発表された。10月27日を皮切りに全国5都市10公演を巡る全国ツアーとなり、6期生のみでの全国ツアーは初となる。
乃木坂46 42ndシングル「是非に及ばず」は発売中。
乃木坂46のライブスケジュールは以下の通り。
■42ndSGアンダーライブ
9月29日・30日 東京都・東京体育館
■6期生全国ツアー2026
10月26日・27日 KT Zepp Yokohama
11月10日・11日 Zepp Sapporo
11月17日・18日 Zepp Osaka Bayside
11月24日・25日 Zepp Nagoya
12月1日・2日 Zepp Fukuoka