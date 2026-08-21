イラストレーターの「ツナ。」さんの2つの漫画がインスタグラムで合計10万8000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

イマドキの若い男性が、スマホを見ながら立っていました。その見た目から「チャラそうだ」と思っていると、1人のおばあちゃんがやってきて…という内容で、読者からは「ほっこりしました」「人は見かけによらないですね」「なんか懐かしいな」などの声が上がっています。

見た目とのギャップに思わず親近感

ツナ。さんは、インスタグラムで作品を発表しています。ツナ。さんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ツナ。さん「数年前に、チャラめの若い人とおばあちゃまが、仲むつまじそうに歩いていたところを見かけたのがきっかけですね。イラストとはだいぶ見た目やシチュエーションは違うのですが、お二人の組み合わせがとてもいいなって思ったので。

そのときからイラストにして描きたいなと思っていたのですが、結構年数がたってしまいました…」

Q.最初にその男性を見たときは、どんな印象を受けましたか。

ツナ。さん「『チャラいなあ』『イマドキだなあ』『若いなあ』って感じですね。怖さとかはなく、クールな印象でした」

Q.おばあちゃんがやって来たあとの展開を見て、どのように感じましたか。

ツナ。さん「『おいおいなんだよ、優しいじゃん』と、一気に親近感が湧きました」

Q.2人の関係はどのように見えましたか。

ツナ。さん「数年前の出来事なのであまり覚えていないのですが、『信頼』に近い仲のよさを感じました。しゃべらなくても通じ合う的な。当たり前のように相手を気遣ったり、優しくしたりできる、そんな感じです」

Q.このときのエピソードから、感じたことや学んだことはありますか。

ツナ。さん「思春期って傷つきやすかったり、反発心が強くなったり、自己表現が不器用で『手負いの獣』みたいになったりすることもあります。ですが、世のおばあちゃまやおじいちゃま特有の『無償で、無限大で、かつ暴力的な愛情』は、それを無力化するんだろうなって思いました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ツナ。さん「外出時のイラストは、『癒やされた』っていうコメントが多かったです。おやつ攻撃をされているイラストは、『うちのばあばも同じ！』といった共感のコメントが多かったです」