◇第108回全国高校野球選手権準決勝 智弁和歌山7―1横浜（2026年8月20日 甲子園）

準決勝第1試合は、横浜（神奈川）と智弁和歌山が激突。智弁和歌山が7―1で快勝し、優勝した21年以来5年ぶりの決勝進出を果たした。敗れた横浜は156キロ右腕・織田翔希（3年）が先発したが、2回1/3を8安打4失点と崩れて、17日になくなった元監督の渡辺元智さん（享年81）に、松坂大輔を擁して春夏連覇を遂げた98年以来28年ぶりの優勝を届けることはできなかった。

18日の花巻東（岩手）との準決勝で、自己最速でもある甲子園最速タイの156キロを7度もマークし、10奪三振で完封勝利を挙げた横浜の織田。しかし本調子ではなかった。

1―0の3回先頭からの連打で無死一、二塁とされ、続く4番・山田凜虎（りとら＝3年）に同点の左翼線適時二塁打を許すと、続く楠本龍生（3年）に152キロを打った瞬間に本塁打確信の右翼席に3ランを浴びてまさかの3回途中で降板なった。

楠本の一発で一気に流れは智弁和歌山に傾いた。楠本は4―1で迎えた7回にも、貴重な追加点となる中前適時打。2番手の左腕・小林鉄三郎（2年）を攻略。続く代打・井戸本陽向（3年）は右前に2点適時打を放った。

投げては智弁和歌山“エース”和気匠太（3年）が8回を4安打1失点に抑える好投で、横浜打線に反撃を許さなかった。

ネットでは「智弁和歌山」「織田くん」「横浜高校」が日本トレンドベスト3を独占した。

「真っ向勝負を楽しめた」「織田くんを攻略した智弁和歌山はお見事」「どっちも素晴らしかったな！」「織田くんも楠本くんも将来が楽しめた」などの声があがった。