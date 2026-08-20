将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦七番勝負第4局が8月18、19日の両日、長崎市の「ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート」で行われ、先手の伊藤匠二冠（叡王、王座、23）が藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、24）を破り、見事勝利を飾った。この結果、伊藤二冠のシリーズ成績は2勝2敗となり、タイスコアに戻すことに成功した。

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伊藤二冠の誘導で「相掛かり」の戦型に進んだ本局は、1日目の午前中だけで68手まで進むという超ハイペースな進行となった。しかし、午後からは一転して「後手の攻め、先手の受け」という構図で大長考合戦に突入。さらに2日目は、未明に宿泊施設で火災報知器が作動するトラブル（後に誤作動と確認）が発生し、対局再開が予定より2時間遅れるという異例の幕開けとなった。中盤から形勢不明の極限のねじり合いが長く続いたが、じっと力を溜めていた伊藤二冠が最終盤で目の覚めるような“銀のタダ捨て”の絶妙手を放つ。ここから一気に流れを引き寄せ、絶対王者の猛追を振り切って過酷な夜戦を制した。

終局後、伊藤二冠は1日目の藤井王位の封じ手付近について「手が広くてあまり絞りきれていなかった」と明かし、その後の展開についても「改めて見ると自信がなくなってきて、かなり時間を使ってしまった。形勢は少し苦しくてもおかしくない気がしていた」と苦しい心境だったことを告白。

しかし、激しい攻め合いから銀を打ち込んだ最終盤については「負ける順も見えなかったので、少し面白くなっていてもおかしくない気がした。はっきり勝ちになって手が見えなくなりましたが、何とか残していたのかなと思う」と振り返った。激闘を終え、「判断の難しい局面が続き、よくわからないまま指していた。そういった意味では充実感のある内容だった」と語り、「タイに戻すことができたので、第5局もしっかり準備をして臨みたい」と力強く前を向いた。

一方、敗れて防衛への“王手”がお預けとなった藤井王位は、「先手に手を渡す指し回しになってしまうので、際どい展開になるのかなと感じていた」と中盤の難しさに言及。勝負を決定づけられた銀打ちの局面については「打たれて負けにしてしまったと感じていた」と素直に認め、「少し駒得ではあったが、馬の働きが弱く、局面の急所をつかむのが難しい将棋だった」と静かに語った。

同世代の最強のライバル同士が繰り広げた、タイトル戦史に残る大激戦。ABEMAの視聴者も興奮冷めやらぬ様子で、「面白かったー！！ありがとうございました」「すごい2人だ」「いやー凄い対局」「名勝負」「めちゃめちゃおもしろかった」と絶賛の嵐に。「最後まで全然簡単じゃなかった」「この2人の対局はマジで面白い」「最後までドキドキでおもろかったー見てて良かった」と激しい攻防に酔いしれ、「お互い譲らない将棋だった」「ほんといいライバルだなぁ」「最高峰やなぁ」と両者を称える声が殺到していた。

再びスコアを五分に戻し、シリーズのゆくえは全くわからなくなった。いよいよ終盤戦へと向かう注目の第5局は、8月26・27日に徳島市の「渭水苑」で行われる予定だ。

（ABEMA／将棋チャンネルより）