アストンビラに加入

海外サッカー、イングランド1部アストンビラは19日、日本代表GK鈴木彩艶の加入を発表した。23歳を知る元コーチは「弱点は見当たらない」と絶賛している。

英公共放送「BBC」は19日、鈴木をシント＝トロイデン時代にGKコーチとして指導したデニス・ルーデル氏のコメントを掲載した記事を公開。鈴木について「彼の身体能力を考えれば、ダイナミズム、ジャンプ力、スロー、キック力において彼より優れた選手はいない」と語った。

鈴木は2023年からシント＝トロイデンで1シーズンプレー。その後パルマに移籍した。7月まで行われていた北中米ワールドカップでは日本代表の正守護神として活躍。ルーデル氏は試合を見ていたそうで、「彼の最大の強みは精神力だと思う。練習中でも集中力は凄い。常に準備万端で本当に規律正しい」と称えた。

さらに、ピッチ上だけでなく「人間としても模範的」だと評価。「弱点は見当たらない」と絶賛した。アストンビラでの活躍も確信しているようで、「彼の手は巨大で力強い。ボールに届けば90〜95％の確率でセーブできる。本当に特別だよ」と太鼓判を押していた。



（THE ANSWER編集部）