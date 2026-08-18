【きょうから】ミニストップ「ズッキュン増量フェア」開催 助六寿司や炒飯、スイーツなど盛りだくさん
ミニストップの人気商品を通常より増量する「ズッキュン増量フェア」が18日からスタートした。価格はそのまま、内容量50％以上増量や具材2倍など、おトクな商品を8月31日まで全国の店舗で展開する。
【画像】ボリュームすごい⋯増量された「ジューシーハムサンド」など対象商品
フェアは2週にわたって実施。18日から24日納品分では、「助六寿司」（税込516.24円）を個数50％以上増量するほか、「ジューシーハムサンド」（税込365.04円）は、ハムサンドを1層増量。「激辛麻辣炒飯」（税込170.64円）は内容量を50％以上増量し、「チキンサラスパ」（税込321.84円）もサラスパを50％増量する。
25日から31日納品分では、「激辛！麻婆豆腐＆旨辛炒飯」（税込645.84円）の総重量を50％増量。「大盛 ソーセージのペペロンチーノ」（税込572.40円）は、麺50％以上＆ソーセージ1本増量。「沖縄風ポーク玉子（大麦入り）」（税込321.84円）はサンド具材を2倍に、「3種のミックスサンド」（税込321.84円）はたまごサンドを1層増量する。さらに「無限くりーむ」（税込321.84円）は、生クリーム入りホイップを50％増量する。
対象商品は全国で展開。なお、一部取り扱いのない店舗がある。対象商品の増量内容は、各商品や店頭販促物で確認できる。
【画像】ボリュームすごい⋯増量された「ジューシーハムサンド」など対象商品
フェアは2週にわたって実施。18日から24日納品分では、「助六寿司」（税込516.24円）を個数50％以上増量するほか、「ジューシーハムサンド」（税込365.04円）は、ハムサンドを1層増量。「激辛麻辣炒飯」（税込170.64円）は内容量を50％以上増量し、「チキンサラスパ」（税込321.84円）もサラスパを50％増量する。
対象商品は全国で展開。なお、一部取り扱いのない店舗がある。対象商品の増量内容は、各商品や店頭販促物で確認できる。