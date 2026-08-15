「奇跡なビジュアル」佐々木希38歳と思えない輝き 15年ぶり「ゴチ」制服姿にファン感動
女優の佐々木希が出演中のドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系）の公式Instagramが13日、更新され、この日放送された『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）スペシャル「ゴチになります！27お盆同窓会ゴチSP」にサプライズ出演した先の佐々木のオフショットを公開。38歳の佐々木のかわいらしいゴチ制服姿に「かわいい！」といった声が寄せられた。
【写真】歴代「ゴチ」美女メンバーの制服姿がすごい！
この日の「ゴチ」は「お盆同窓会ゴチSP」と題し、元ゴチメンバーの中条あやみ、高杉真宙、池田エライザがVIPチャレンジャーとして参戦した。佐々木もは2010年1月に「ゴチ」メンバーに加入し、翌2011年12月までレギュラーを務めており、この日、サプライズ出演を果たした。
佐々木が出演中の『告白−25年目の秘密−』Instagramはこの模様を伝え、佐々木が笑顔で写る制服ショットを公開。コメント欄には「めちゃくちゃ 可愛いー」「ノゾミール可愛い」「ノゾミーヌ久しぶり」「奇跡なビジュアル。同じ時代に生きれてよかったと思わざるを得ません」といった声が寄せられている。
■佐々木希（ささき のぞみ）
1988年2月8日生まれ。秋田県出身。2006年、ファッション雑誌『PINKY』（集英社）の「第2回プリンセスPINKYオーディション」でグランプリを受賞。以降ファッションモデル、タレント、女優としてキャリアを重ねる。現在、ドラマ『告白−25年目の秘密−』に竹田泉 役で出演中だ。
引用：ドラマ『告白−25年目の秘密−』公式Instagram（@kokuhaku_ntv）
【写真】歴代「ゴチ」美女メンバーの制服姿がすごい！
この日の「ゴチ」は「お盆同窓会ゴチSP」と題し、元ゴチメンバーの中条あやみ、高杉真宙、池田エライザがVIPチャレンジャーとして参戦した。佐々木もは2010年1月に「ゴチ」メンバーに加入し、翌2011年12月までレギュラーを務めており、この日、サプライズ出演を果たした。
■佐々木希（ささき のぞみ）
1988年2月8日生まれ。秋田県出身。2006年、ファッション雑誌『PINKY』（集英社）の「第2回プリンセスPINKYオーディション」でグランプリを受賞。以降ファッションモデル、タレント、女優としてキャリアを重ねる。現在、ドラマ『告白−25年目の秘密−』に竹田泉 役で出演中だ。
引用：ドラマ『告白−25年目の秘密−』公式Instagram（@kokuhaku_ntv）