【爆笑】突如大暴れを始めた柴犬、急激に失速してそそくさと退散する姿に「そりゃそーだろ」
YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【爆笑】勝手に運動会を開催して飼い主を巻き込む柴犬」という動画を公開しました。動画では、柴犬のまめたろうが突如スイッチが入り、父ちゃん（飼い主）を巻き込んで激しい大運動会を繰り広げる様子が収められています。
紐を使って遊んだ後、突然ベッドに飛び乗り、激しく上がり下りを繰り返して暴れだした9歳のまめたろう。興奮度合いはいつもの3倍以上で、すっかり目が据わっています。突然の出来事に父ちゃんも「何！？どうしたん？」とたじろぎつつも、訳が分からないながら一緒になって運動会に参加します。
まめたろうといえば、5歳だった4年前にも猛烈な「大運動会」を開催した過去の持ち主。その日は、お散歩中におやつをもらえなかったことに激怒し、帰宅直後から家の中を猛ダッシュ。のどが渇いて水を飲もうとするも、柵が閉まっていて水場にたどり着けず、さらに興奮して暴れ回るという伝説を残していました。最近は年齢を重ねて病院のお世話になることも増え、父ちゃんも心配していましたが、かつての勢いを彷彿とさせる元気な姿を披露します。
しかし、激しい動きは長くは続かず、まめたろうは急激にスピードダウン。「もう9歳やで…」「年齢を忘れとるんか」と父ちゃんにツッコまれると、疲れたのか水をがぶ飲みします。その後、そそくさとソファーの裏へ帰っていく姿に父ちゃんは「疲れたんだろ」「そりゃそーだろ」と大爆笑。「4年か5年くらい前の勢いやったで」と振り返る父ちゃんにとって、まめたろうの変わらない無邪気さが確認できた、心温まる出来事となったようです。
紐を使って遊んだ後、突然ベッドに飛び乗り、激しく上がり下りを繰り返して暴れだした9歳のまめたろう。興奮度合いはいつもの3倍以上で、すっかり目が据わっています。突然の出来事に父ちゃんも「何！？どうしたん？」とたじろぎつつも、訳が分からないながら一緒になって運動会に参加します。
まめたろうといえば、5歳だった4年前にも猛烈な「大運動会」を開催した過去の持ち主。その日は、お散歩中におやつをもらえなかったことに激怒し、帰宅直後から家の中を猛ダッシュ。のどが渇いて水を飲もうとするも、柵が閉まっていて水場にたどり着けず、さらに興奮して暴れ回るという伝説を残していました。最近は年齢を重ねて病院のお世話になることも増え、父ちゃんも心配していましたが、かつての勢いを彷彿とさせる元気な姿を披露します。
しかし、激しい動きは長くは続かず、まめたろうは急激にスピードダウン。「もう9歳やで…」「年齢を忘れとるんか」と父ちゃんにツッコまれると、疲れたのか水をがぶ飲みします。その後、そそくさとソファーの裏へ帰っていく姿に父ちゃんは「疲れたんだろ」「そりゃそーだろ」と大爆笑。「4年か5年くらい前の勢いやったで」と振り返る父ちゃんにとって、まめたろうの変わらない無邪気さが確認できた、心温まる出来事となったようです。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
笑いと癒しが満載の柴犬まめたろうとの田舎暮らし 2022年末に大都会から大田舎へ引っ越したまめたろうと飼主の 波瀾万丈ながらも幸せに溢れた日々を動画にてお送りするチャンネルです https://youtube.com/@mamerakkyo?si=waAUVD6bDmEO6Wi0