「理不尽すぎる」夏のお散歩に猛抗議する柴犬に共感と爆笑の嵐！

【また大惨事】法事の間 放置した柴犬をほったらかしたまま寝ようしたら…

チャンネル情報

笑いと癒しが満載の柴犬まめたろうとの田舎暮らし 2022年末に大都会から大田舎へ引っ越したまめたろうと飼主の 波瀾万丈ながらも幸せに溢れた日々を動画にてお送りするチャンネルです https://youtube.com/@mamerakkyo?si=waAUVD6bDmEO6Wi0