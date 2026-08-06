「売上金を入れに行かないと」親族の制止を振り切った従業員…懲役太郎が憤る死亡事故の不可解な指示
VTuberの懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「親族が怒り、友人や後輩が悲しみに暮れる」と題した動画を公開した。動画では、イオンモール熊本で発生したとされる死亡事故について、一度は避難した従業員がなぜ店舗に戻ったのか、その経緯と会社側の対応に潜む問題点に鋭く切り込んでいる。
懲役太郎氏は、コスメ店「ハビタ」に勤務していた22歳の大竹くるみさんが犠牲となったケースに注目。地震発生当時、大竹さんは他の従業員と共に無事に建物の外へ避難し、駐車場で親族と合流していたという。しかしその後、「売上金を金庫へ入れに行かないといけない」と親族の制止を振り切って店内へ戻り、直後に発生したガス爆発に巻き込まれたと経緯を説明した。
焦点となったのは、会社側の説明の不自然さだ。当初、会社側は「本人が荷物を取りに戻りたいと言ったため、可能なら売上金を金庫へ入れてほしいと頼んだ」と説明していた。しかし、親族の証言と食い違うことから遺族が追及すると、「実際は売上金を金庫に入れてほしいと依頼し、その後に荷物の話になった」と説明を翻したと指摘。懲役太郎氏はこの対応について、自己保身のための説明だったと厳しく非難した。
さらに、「可能なら」という会社側の言葉が、現場の従業員にとっては実質的な業務命令として機能したのではないかと推測。「責任感が強く、最後まで仕事をやり遂げる人柄だった」という友人らの言葉を引き合いに出し、真面目な若者が会社の曖昧な指示によって命を落とした理不尽さを強調した。
最後に懲役太郎氏は、会社側の責任逃れとも取れる姿勢に対して強い憤りを露わにした。指示を出した側の責任をうやむやにする組織の体質に警鐘を鳴らし、二度と同じ悲劇が繰り返されないよう、社会全体で考えるべき教訓として動画を締めくくった。
懲役太郎氏は、コスメ店「ハビタ」に勤務していた22歳の大竹くるみさんが犠牲となったケースに注目。地震発生当時、大竹さんは他の従業員と共に無事に建物の外へ避難し、駐車場で親族と合流していたという。しかしその後、「売上金を金庫へ入れに行かないといけない」と親族の制止を振り切って店内へ戻り、直後に発生したガス爆発に巻き込まれたと経緯を説明した。
焦点となったのは、会社側の説明の不自然さだ。当初、会社側は「本人が荷物を取りに戻りたいと言ったため、可能なら売上金を金庫へ入れてほしいと頼んだ」と説明していた。しかし、親族の証言と食い違うことから遺族が追及すると、「実際は売上金を金庫に入れてほしいと依頼し、その後に荷物の話になった」と説明を翻したと指摘。懲役太郎氏はこの対応について、自己保身のための説明だったと厳しく非難した。
さらに、「可能なら」という会社側の言葉が、現場の従業員にとっては実質的な業務命令として機能したのではないかと推測。「責任感が強く、最後まで仕事をやり遂げる人柄だった」という友人らの言葉を引き合いに出し、真面目な若者が会社の曖昧な指示によって命を落とした理不尽さを強調した。
最後に懲役太郎氏は、会社側の責任逃れとも取れる姿勢に対して強い憤りを露わにした。指示を出した側の責任をうやむやにする組織の体質に警鐘を鳴らし、二度と同じ悲劇が繰り返されないよう、社会全体で考えるべき教訓として動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「従業員が悪いという話ではない」懲役太郎が憤る、イオンモール爆発事故における責任逃れの闇
「事実をそのまま伝えたのか」テレビ局の過剰な美談報道のあり方に苦言
「九州のインフラを止めた」懲役太郎が語る連鎖する交通寸断の恐怖と物流の危機
チャンネル情報
この番組は私の意見や考えを述べるチャンネルです。それぞれの意見や主張があるならば、自身のチャンネルで持論を展開して下さい。尚、私の番組の引用は許可します。 また私も含め他の方が不快に感じるコメントを入れた場合は、当事者を特定して当チャンネルから排除いたします