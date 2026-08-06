アン・ハサウェイ＆ユアン・マクレガーに恐竜がロックオン？ 『オークストリートの異変』新ビジュアル＆本編映像初解禁
アン・ハサウェイが主演、ユアン・マクレガーが共演する映画『オークストリートの異変』より、迫力満点な新ビジュアルが到着。併せて、初となる本編映像が解禁された。
【動画】物語のはじまりを予感させる、『オークストリートの異変』本編映像
ティザー映像公開時から、その正体がほとんど明かされないミステリアスな世界観で映画ファンの注目を集めてきた本作。続く本予告では、突如街に現れる恐竜たちに対して、平穏に暮らしていた“普通の家族”がどう逃げ延びるか？を描いていることが明らかとなり、期待の声が続々と寄せられている。
製作プロデューサーを務めるのは、社会現象を巻き起こした『クローバーフィールド／HAKAISHA』を皮切りに、数々の話題作を手がけてきたJ.J.エイブラムス。メガホンをとるのは、『イット・フォローズ』などで知られるデヴィッド・ロバート・ミッチェル。本作で初の大作映画に挑む。
新ビジュアルでは、主人公一家から、アン・ハサウェイ演じる母デニースとユアン・マクレガー演じる父グレッグが登場。住み慣れたはずのオークストリートの街中で、牙をむく大型肉食恐竜から標的にされた二人の姿が切り取られた、緊迫感あふれるビジュアルとなっている。
さらに、ついに初解禁となった本編映像からは、姉オードリー（メイジー・ステラ）と弟ブライアン（クリスチャン・コンヴェリー）が自宅周辺で起きた異変に気付くシーンがお目見え。誰よりも早く異変に気付いたオードリーがブライアンを大声で呼び、家のまわりにうろつく“大きな何か”について報告する。
謎の生き物への恐怖からパニックになりかけている姉を前に、状況が読めないブライアンは「何かの動物？ 動物園から逃げたゾウ？」と自分の知る限り大きな生き物を挙げる。しかし、二人の目線の先には、現代の動物園では見たことのないゴツゴツとしたトゲなどの装甲に覆われた尻尾がチラリ。物語のはじまりを予感させるには十分なシーンがお披露目となった。
映画『オークストリートの異変』は、8月14日より日米同時公開。
【動画】物語のはじまりを予感させる、『オークストリートの異変』本編映像
ティザー映像公開時から、その正体がほとんど明かされないミステリアスな世界観で映画ファンの注目を集めてきた本作。続く本予告では、突如街に現れる恐竜たちに対して、平穏に暮らしていた“普通の家族”がどう逃げ延びるか？を描いていることが明らかとなり、期待の声が続々と寄せられている。
新ビジュアルでは、主人公一家から、アン・ハサウェイ演じる母デニースとユアン・マクレガー演じる父グレッグが登場。住み慣れたはずのオークストリートの街中で、牙をむく大型肉食恐竜から標的にされた二人の姿が切り取られた、緊迫感あふれるビジュアルとなっている。
さらに、ついに初解禁となった本編映像からは、姉オードリー（メイジー・ステラ）と弟ブライアン（クリスチャン・コンヴェリー）が自宅周辺で起きた異変に気付くシーンがお目見え。誰よりも早く異変に気付いたオードリーがブライアンを大声で呼び、家のまわりにうろつく“大きな何か”について報告する。
謎の生き物への恐怖からパニックになりかけている姉を前に、状況が読めないブライアンは「何かの動物？ 動物園から逃げたゾウ？」と自分の知る限り大きな生き物を挙げる。しかし、二人の目線の先には、現代の動物園では見たことのないゴツゴツとしたトゲなどの装甲に覆われた尻尾がチラリ。物語のはじまりを予感させるには十分なシーンがお披露目となった。
映画『オークストリートの異変』は、8月14日より日米同時公開。