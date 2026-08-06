川尻将由監督『CHERRY AND VIRGIN』カナダの映画祭で2冠 アニメ、実写、漫画を融合させた作風に注目
川尻将由監督による初の長編アニメーション映画『CHERRY AND VIRGIN』（2027年公開予定）が、カナダ・モントリオールで開催中の「第30回ファンタジア国際映画祭」で、長編アニメ部門の観客賞・金賞を受賞した。
【動画】川尻監督の短編『ある日本の絵描き少年』本編映像
本作は、同映画祭のAnimation Plus部門「今敏コンペティション」でも審査員特別賞を受賞しており、ダブル受賞となった。
物語の主人公は、創作に悩み、くすぶり続ける成人向け漫画家の本田遼と、プロの作家になる夢に挫折し、現実の男性に苦手意識を持つ榎本亜美。30歳前後になるまでリアルな恋愛を経験してこなかった2人が偶然出会い、戸惑いながらも他者と関わって生きることの“苦しさ”と“愛おしさ”を知っていく。現代のサブカルチャーを背景にしたラブストーリーとなる。
川尻監督は1987年生まれ、鹿児島県出身。短編アニメーション『ある日本の絵描き少年』（2018年）で、第40回ぴあフィルムフェスティバル準グランプリ、第23回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞、第74回毎日映画コンクール大藤信郎賞などを受賞した。アニメーション、実写、漫画を融合させた作風で注目を集めている。
本作も実写映像をベースにアニメーションを制作する「ロトスコープ」の手法を採用。アニメーションに実写や漫画の要素も組み合わせ、複数のクリエーターによる異なるデザインと世界観を一つの場面に共存させている。川尻監督の独創的な従来のアニメーションの枠を超えた映像表現も魅力になっている。
主人公2人のキャラクターデザインは、本田を漫画家の高柳カツヤ、榎本を『26歳処女、チャラ男上司に抱かれました』の仲春リョウが担当。イメージボードと色彩設計は、イラストレーターの前田ミックが手がけた。
さらに、『恋愛代行』などで知られ、VTuberのキャラクターデザインも手がける漫画家・イラストレーターの西沢5ミリが本人役で自らデザインしたアバターの姿で登場し、声も担当している。
【動画】川尻監督の短編『ある日本の絵描き少年』本編映像
本作は、同映画祭のAnimation Plus部門「今敏コンペティション」でも審査員特別賞を受賞しており、ダブル受賞となった。
物語の主人公は、創作に悩み、くすぶり続ける成人向け漫画家の本田遼と、プロの作家になる夢に挫折し、現実の男性に苦手意識を持つ榎本亜美。30歳前後になるまでリアルな恋愛を経験してこなかった2人が偶然出会い、戸惑いながらも他者と関わって生きることの“苦しさ”と“愛おしさ”を知っていく。現代のサブカルチャーを背景にしたラブストーリーとなる。
本作も実写映像をベースにアニメーションを制作する「ロトスコープ」の手法を採用。アニメーションに実写や漫画の要素も組み合わせ、複数のクリエーターによる異なるデザインと世界観を一つの場面に共存させている。川尻監督の独創的な従来のアニメーションの枠を超えた映像表現も魅力になっている。
主人公2人のキャラクターデザインは、本田を漫画家の高柳カツヤ、榎本を『26歳処女、チャラ男上司に抱かれました』の仲春リョウが担当。イメージボードと色彩設計は、イラストレーターの前田ミックが手がけた。
さらに、『恋愛代行』などで知られ、VTuberのキャラクターデザインも手がける漫画家・イラストレーターの西沢5ミリが本人役で自らデザインしたアバターの姿で登場し、声も担当している。