15歳少女が27歳男性に一目ぼれ→交際1ヵ月で妊娠 30代で孫がいる女性の衝撃半生
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#4が4日、放送された。#4では、“30代でおばあちゃんになる”という衝撃的な人生を歩む女性たちを直撃取材した。
【写真】すごすぎる…！ 30代で孫がいる女性の家族写真
3児の母でタレントの小森純が取材したのは、36歳でおばあちゃんになったという広島県在住のNARUさん。15歳の時に当時27歳の夫に一目ぼれし、猛アプローチの末に交際をスタートさせというNARUさんは、「交際1ヵ月」で長女を妊娠したという衝撃の過去を告白。
このエピソードに小森が思わず「だいぶ危ねえよ！」と鋭いツッコミを入れる場面も。さらに、夫の両親から反対を受けたり、結婚後に夫の「借金600万円」が発覚するなど波乱の展開を経ながらも、現在は4人の子どもに恵まれ、長女（20歳）が第一子を出産したことで30代のおばあちゃんに。笑いの絶えない明るい大家族の姿に、スタジオからも感心の声が上がった。
続いて、お笑い芸人・島田珠代が取材に向かったのは、36歳でおばあちゃんになった長野県在住のさきこさん。18歳で妊娠するも、出産予定の1週間前に夫の浮気が発覚するという修羅場を経験。自宅に夫の浮気相手の女性が
突然現れ、その女性から「私は付き合いたいです。離婚してください」とこん願されるという泥沼劇を振り返り、島田も「はあ！？」と絶叫する。その後、離婚を経てコンパニオン会社の代表として年商5000万円を稼ぐまでになるも、41歳で肛門管がんを発症。抗がん剤の辛い闘病生活を家族の支えで乗り越え、45歳になった現在は3人の孫に囲まれているさきこさんの壮絶すぎる人生に、島田も思わず涙し、スタジオは感動に包まれていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】すごすぎる…！ 30代で孫がいる女性の家族写真
3児の母でタレントの小森純が取材したのは、36歳でおばあちゃんになったという広島県在住のNARUさん。15歳の時に当時27歳の夫に一目ぼれし、猛アプローチの末に交際をスタートさせというNARUさんは、「交際1ヵ月」で長女を妊娠したという衝撃の過去を告白。
続いて、お笑い芸人・島田珠代が取材に向かったのは、36歳でおばあちゃんになった長野県在住のさきこさん。18歳で妊娠するも、出産予定の1週間前に夫の浮気が発覚するという修羅場を経験。自宅に夫の浮気相手の女性が
突然現れ、その女性から「私は付き合いたいです。離婚してください」とこん願されるという泥沼劇を振り返り、島田も「はあ！？」と絶叫する。その後、離婚を経てコンパニオン会社の代表として年商5000万円を稼ぐまでになるも、41歳で肛門管がんを発症。抗がん剤の辛い闘病生活を家族の支えで乗り越え、45歳になった現在は3人の孫に囲まれているさきこさんの壮絶すぎる人生に、島田も思わず涙し、スタジオは感動に包まれていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。