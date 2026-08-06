川口春奈に高杉真宙がドライヤー 『ママがもうこの世界にいなくても』日常を捉えた場面写真
俳優の川口春奈が主演し、高杉真宙が共演する映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（10月2日公開）の場面写真が解禁された。
【画像】解禁されたそのほかの場面写真
本作は、日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』の「結婚式の旅」で紹介され、反響を呼んだ遠藤和（のどか）さんの同名手記（小学館）を映画化。『溺れるナイフ』（2016年）などを手がけた山戸結希監督がメガホンを取る。
2018年、青森。当時21歳だった和さんは、ステージIVの大腸がんと診断された。過酷な運命と向き合いながらも、夫・将一さんや生まれてくる子どもへの愛を胸に、24歳で亡くなる10日前まで自身の日々を記録。その手記をもとに、正解のない選択に向き合いながら、一分一秒を大切に生きた夫婦と家族の姿を描く。
映画では、川口が和、高杉が夫の将一を演じる。今回解禁された写真には、今日という日を大切に紡いだ二人と、彼らを見守る周囲の人々の豊かな表情が映し出されている。柔らかな光が差し込む部屋で、将一が笑顔で和の髪にドライヤーをあてる何気ない日常の一コマも収められている。
一方、部屋で横になり、神妙な表情で額に手を当てる和の姿からは、病への不安や、容赦なく進む病への葛藤がうかがえる。
そのほか、病室で同じがん患者の友人・ひかり（森田望智）と見つめ合う場面や、青空の下でアイスキャンディーを手に笑顔を見せる妹の遥（松本穂香）と結花（中島瑠菜）の姿も公開。病と向き合う和と、彼女に寄り添い続けた人々のかけがえのない時間が切り取られている。
【画像】解禁されたそのほかの場面写真
本作は、日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』の「結婚式の旅」で紹介され、反響を呼んだ遠藤和（のどか）さんの同名手記（小学館）を映画化。『溺れるナイフ』（2016年）などを手がけた山戸結希監督がメガホンを取る。
2018年、青森。当時21歳だった和さんは、ステージIVの大腸がんと診断された。過酷な運命と向き合いながらも、夫・将一さんや生まれてくる子どもへの愛を胸に、24歳で亡くなる10日前まで自身の日々を記録。その手記をもとに、正解のない選択に向き合いながら、一分一秒を大切に生きた夫婦と家族の姿を描く。
一方、部屋で横になり、神妙な表情で額に手を当てる和の姿からは、病への不安や、容赦なく進む病への葛藤がうかがえる。
そのほか、病室で同じがん患者の友人・ひかり（森田望智）と見つめ合う場面や、青空の下でアイスキャンディーを手に笑顔を見せる妹の遥（松本穂香）と結花（中島瑠菜）の姿も公開。病と向き合う和と、彼女に寄り添い続けた人々のかけがえのない時間が切り取られている。