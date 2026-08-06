モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子（35）が6日、自身のインスタグラムを更新。シンガポール移住についてつづった。

舟山は28日に家族でのシンガポール移住を発表。 移住理由については「本当に1つだけ、教育移住です」と説明。昨年、世界の学校が集まる合同説明会に夫婦で行き、「いろんな学校の理念を聞いていたら凄い心がワクワクしてしまって。学ぶことの楽しさや自分を表現して伝えていくことの楽しさを感じた」という。

「シンガポール移住Vlogスタート！」と書き出し、「長年過ごした大好きな我が家を出ました」と報告。「荷物が消えて静かになった部屋を見渡したら、急に思い出が込み上げてなんだか、いろんな感情でいっぱいになった」と心境をつづった。

「お腹に赤ちゃんを抱えて、2人の子供がいるお引っ越し準備は、正直想像の1000倍過酷でしたが、、、笑」と吐露。「ここから始まる家族の新しい挑戦。前を向いて楽しめるようにマインドも生活も整えていこうと思います」と決意した。

「前回のコメント、全て目を通しました！いつも温かい応援を本当にありがとうございます！」とファンに感謝した。

舟山は2019年に一般男性と結婚。21年9月に第1子、24年10月に第2子出産を発表した。今年4月に自身のSNSを通じて第3子妊娠を公表した。