『夫婦と16歳』第6話 “美子”かたせ梨乃、失意の“紘”豆原一成に思い切ったプレゼント
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の第6話が6日深夜に放送される。
【写真】怯える紘（豆原一成）『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第6話より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第6話あらすじ
野村紘（豆原）はホテルの前で菜々子（北村優衣）とキスしているところを妻・冴（岡田結実）と美子（かたせ）に見られてしまう。修羅場の後、離婚届を残し家出した冴に、紘は罪悪感にかられ、酒に溺れていく…。
一方、美子は冴が家出をした今がチャンスと紘に迫るが、なかなか紘にプロポーズしてもらえずヤキモキし、美子はついに思い切ったプレゼントをすることに。人智を超えた美子の妄想世界が狂い咲く！
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。
【写真】怯える紘（豆原一成）『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第6話より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第6話あらすじ
一方、美子は冴が家出をした今がチャンスと紘に迫るが、なかなか紘にプロポーズしてもらえずヤキモキし、美子はついに思い切ったプレゼントをすることに。人智を超えた美子の妄想世界が狂い咲く！
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。