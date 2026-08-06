「めざましテレビ」イマドキガール美女に“身長176cm股下90cm”圧倒的スタイルの美女も ヤンジャン最新号
フジテレビ「めざましテレビ」イマドキガールに大抜てきされ、さらに今夏『LOVE CHANT』のサニーオレンジ担当としてアイドルデビューを果たした最旬美女・森湖己波が、6日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）36＆37号の次世代ヒロイン発掘企画「YJブルーム」に登場する。
【写真】十味のかわいい最新グラビアに“虫ちゃん” こと片田陽依のグラビアも
身長176cm・股下90cmという圧倒的なスタイルを誇り、コスプレイヤー・インスタグラマーとして活動する緑川希星が週刊ヤングジャンプに初登場＆初水着！ Instagramのフォロワー数は10万人を超え、その唯一無二の存在感で注目を集める彼女。今回は、かわいらしい水着姿はもちろん、コスプレイヤーとしての魅力を生かした衣装にも挑戦。抜群のプロポーションと、初々しくキュートな表情をたっぷり披露している。新たなヒロインの誕生を予感させる、記念すべき初グラビアに注目だ。
フジテレビ「めざましテレビ」イマドキガールに大抜てきされ、さらに今夏『LOVE CHANT』のサニーオレンジ担当としてアイドルデビューを果たした最旬美女・森湖己波が次世代ヒロイン発掘企画「YJブルーム」に登場。こっちゃんって何者…？ そんな彼女の独占インタビューはブラウザサイト「ヤンジャン＋」で公開中。
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身長176cm・股下90cmという圧倒的なスタイルを誇り、コスプレイヤー・インスタグラマーとして活動する緑川希星が週刊ヤングジャンプに初登場＆初水着！ Instagramのフォロワー数は10万人を超え、その唯一無二の存在感で注目を集める彼女。今回は、かわいらしい水着姿はもちろん、コスプレイヤーとしての魅力を生かした衣装にも挑戦。抜群のプロポーションと、初々しくキュートな表情をたっぷり披露している。新たなヒロインの誕生を予感させる、記念すべき初グラビアに注目だ。
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