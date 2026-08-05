美人女子大生がバスタブデートからキス…怒とうの展開にスタジオ総立ち！
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』第5話が4日、放送された。
【写真】美人女子大生がバスタブデートでキス！
この番組は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。
第5話では、第4話のラストに行われた“シャッフルタイム”により“Island PINK”へ参加メンバー全員が集結。これまで離ればなれだった男女が再会して再び急接近したり、初対面の男女が恋の予感を漂わせたりと大波乱が巻き起こった。大学生のゆーうぃるは、思いを寄せているパーソナルトレーナーのペレと久々の再会。ゆーうぃるは「ペレくんしか考えてない」と会えなかった期間も心変わりはなかったと伝えるが、ペレは「はるなちゃんはきれいだと思うし、しゃべってみたいという気持ちもある」と正直に告白。すると、ゆーうぃるは「場所変えてデートしてもいい？」と誘い、2人はバスタブで密着することに…。
ここで、ゆーうぃるはペレに後ろから抱きしめられている状態で「ゆーのことどう思ってるか知りたい」と質問。そこで、ペレは再び「正直100％ゆーちゃんっていう訳ではなくて…」とはるなとの間で迷っていることを告げる。続いてゆーうぃるはペレに抱きつき、「100％じゃないって言ってたやん、けどゆーのことを100％好きにさせたい」とキスを仕掛け、これにはスタジオのゆきぽよらも大絶叫。さらに、ペレがゆーうぃるから預かっていたネックレスを返す代わりにブレスレットを渡そうとするも、2人はキスを連発。この濃密なキスシーンに鈴木福も「過去イチ濃厚じゃない？」、ゲストのJO1・河野純喜も「すごいときに来てもうた！」と大興奮の様子でコメントしていた。
さらに、なつみを巡る三角関係の模様も明らかに。この日、“Island FLASH”での濃密な一夜以来の再会となったなつみとてった。てったはなつみに「次の日もずっと考えちゃってた」「次また同じ島になったらデートしよう」と再び猛アプローチを仕掛け、またもやキス。この怒とうの展開にスタジオは総立ちとなった。
その後、なつみはきよとデートへ。そこできよは「てったと何したの？」と核心を突く質問を投げかける。なつみが正直にキスをしたことを打ち明けると、きよは「嫉妬するな…」と言いつつも、「それを聞いてもなつみのことが嫌になるとか嫌いになるのはない、もっと好きになるまである」「てったとのキスはなつみを“Island FLASH”から連れ出してくれたご褒美ってことでいいんじゃないかな」と懐の深いコメントをしていた。
『シャッフルアイランド Season7』最新話は現在ABEMAにて無料配信中。
【写真】美人女子大生がバスタブデートでキス！
この番組は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。
ここで、ゆーうぃるはペレに後ろから抱きしめられている状態で「ゆーのことどう思ってるか知りたい」と質問。そこで、ペレは再び「正直100％ゆーちゃんっていう訳ではなくて…」とはるなとの間で迷っていることを告げる。続いてゆーうぃるはペレに抱きつき、「100％じゃないって言ってたやん、けどゆーのことを100％好きにさせたい」とキスを仕掛け、これにはスタジオのゆきぽよらも大絶叫。さらに、ペレがゆーうぃるから預かっていたネックレスを返す代わりにブレスレットを渡そうとするも、2人はキスを連発。この濃密なキスシーンに鈴木福も「過去イチ濃厚じゃない？」、ゲストのJO1・河野純喜も「すごいときに来てもうた！」と大興奮の様子でコメントしていた。
さらに、なつみを巡る三角関係の模様も明らかに。この日、“Island FLASH”での濃密な一夜以来の再会となったなつみとてった。てったはなつみに「次の日もずっと考えちゃってた」「次また同じ島になったらデートしよう」と再び猛アプローチを仕掛け、またもやキス。この怒とうの展開にスタジオは総立ちとなった。
その後、なつみはきよとデートへ。そこできよは「てったと何したの？」と核心を突く質問を投げかける。なつみが正直にキスをしたことを打ち明けると、きよは「嫉妬するな…」と言いつつも、「それを聞いてもなつみのことが嫌になるとか嫌いになるのはない、もっと好きになるまである」「てったとのキスはなつみを“Island FLASH”から連れ出してくれたご褒美ってことでいいんじゃないかな」と懐の深いコメントをしていた。
『シャッフルアイランド Season7』最新話は現在ABEMAにて無料配信中。