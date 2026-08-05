アリアナ・グランデ、活動休止について自ら説明 休養は前からの計画
「エターナル・サンシャイン」ツアー後の活動休止を明らかにしたアリアナ・グランデが、自らの口でファンに説明。発表の直前にMVの内容や容姿が物議を呼んだが、こうした騒動には関係がなく、以前から計画していたことだと明かした。
【動画】アリアナ・グランデが血まみれに 「petal」MV
Varietyによると、アリアナは現地時間8月3日に行われた「エターナル・サンシャイン」ツアーの米シカゴ公演で、「私から直接発信しないと、話が少し誇張されて伝わってしまうことがあります。だから今夜は大好きなファンの皆さんに直接お話したいと思います」と述べ、休養は「衝動的」に決めた事ではなく、「以前から静かに計画していたことで、熟慮を重ね、自信を持って下した決断です」と説明。
「ネガティブなことが私を台無しにしたと心配するファンの皆さんの声が聞こえたので、気持ちを共有したいと思いますが、全く逆です。正直言って、そういうことではありません」と話し、「人間は時に休養も必要。それに、この休養がプロとしてクリエイティブな人生を送るうえで、最高の経験になりうるし、きっと良い影響を与え続けると思う」とコメント。
「どんなに雑音があろうとも、私の現実を歪ませることはないし、私の現実を超えることもない。私たちが共有する愛以上に大切なものはない。それ以外のくだらないことは私が背負うべきものではないから、背負いません。皆を愛しているから、私の真実と、そうでないものを明確に伝えるべきだと感じました。このツアーは私の人生でもっとも癒され、美しく、正しく、素晴らしく、特別な経験です」と締めくくった。
アリアナは8月2日に、代理人を通じてツアー終了後に「表舞台から一歩身を引く」と発表。「ツアーを健康かつハッピーに全うして有終の美を飾った後、人前に出る活動から休息を取ることを楽しみにしています。絶え間なく人目にさらされていたため、取って然るべき休養です」と明らかにし、「このツアーは彼女にとって素晴らしい経験でした。彼女はファンを愛し、ツアーのすべての瞬間をとても楽しんでいました」と伝えた。
アリアナは休養発表に先立ち、7月31日に新アルバムのタイトル曲「petal」のMVを公開。アリアナふんする新人俳優が、オーディションでいわれなき批判をぶつける高齢の男性プロデューサーたちにチェーンソーで復讐し、血しぶきを浴びる内容だったことや、出演する彼女の姿が痩せて見えたことから、彼女の心身を心配する声が上がっていた。
なおアリアナに近い関係者は、「彼女は運動能力を必要とする非常に身体的なパフォーマンスを行っています。日々、健康的に、非常に高いレベルで公演を成功させています」と述べ、健康不安説を一蹴している。
【動画】アリアナ・グランデが血まみれに 「petal」MV
Varietyによると、アリアナは現地時間8月3日に行われた「エターナル・サンシャイン」ツアーの米シカゴ公演で、「私から直接発信しないと、話が少し誇張されて伝わってしまうことがあります。だから今夜は大好きなファンの皆さんに直接お話したいと思います」と述べ、休養は「衝動的」に決めた事ではなく、「以前から静かに計画していたことで、熟慮を重ね、自信を持って下した決断です」と説明。
「どんなに雑音があろうとも、私の現実を歪ませることはないし、私の現実を超えることもない。私たちが共有する愛以上に大切なものはない。それ以外のくだらないことは私が背負うべきものではないから、背負いません。皆を愛しているから、私の真実と、そうでないものを明確に伝えるべきだと感じました。このツアーは私の人生でもっとも癒され、美しく、正しく、素晴らしく、特別な経験です」と締めくくった。
アリアナは8月2日に、代理人を通じてツアー終了後に「表舞台から一歩身を引く」と発表。「ツアーを健康かつハッピーに全うして有終の美を飾った後、人前に出る活動から休息を取ることを楽しみにしています。絶え間なく人目にさらされていたため、取って然るべき休養です」と明らかにし、「このツアーは彼女にとって素晴らしい経験でした。彼女はファンを愛し、ツアーのすべての瞬間をとても楽しんでいました」と伝えた。
アリアナは休養発表に先立ち、7月31日に新アルバムのタイトル曲「petal」のMVを公開。アリアナふんする新人俳優が、オーディションでいわれなき批判をぶつける高齢の男性プロデューサーたちにチェーンソーで復讐し、血しぶきを浴びる内容だったことや、出演する彼女の姿が痩せて見えたことから、彼女の心身を心配する声が上がっていた。
なおアリアナに近い関係者は、「彼女は運動能力を必要とする非常に身体的なパフォーマンスを行っています。日々、健康的に、非常に高いレベルで公演を成功させています」と述べ、健康不安説を一蹴している。