田中みな実、うっかりネタバレして大慌て 重岡大毅が大喜び
俳優の重岡大毅（WEST.）、田中みな実が5日、都内で行われた映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（9月11日公開）の完成披露試写会に登壇した。
【全身ショット】横から見るとお腹ふっくら？ドレスがうつくしい田中みな実
撮影を通じて仲を深めた重岡と田中。重岡がトーク泥棒をしようとして田中が「私のターン！」とツッコミを入れるなど笑いが起きた。丁々発止のやり取りに観客は爆笑。そんな中、田中がある販促物についてネタバレする一幕が。田中は「ごめんなさい！」と大慌てとなっていた。その後、わざと重岡が同様のことを言って慌てる様子を見せると、田中は「（重岡は）人のミスが大好きなの！」と照れながら返していた。
同作品は人間の選択とテクノロジーが交錯する完全犯罪サスペンス。妹と2人暮らしの主人公・初海航（重岡）の携帯に妹・幸来（原菜乃華）から突然電話がかかり、航が幸来の元に駆け付けると、そこにあったのは幸来が所属する部活の顧問の教師の遺体だった。意図せず教師を殺してしまった妹を守るため航がとった行動は…。生成AIに「完全犯罪を成立させる方法を教えてください」とプロンプトを打ち込むが、予期せぬ事態が次々と発生し、2人は事件に巻き込まれていく。
イベントには、原菜、石丸幹二、近藤亮太監督も参加した。
【全身ショット】横から見るとお腹ふっくら？ドレスがうつくしい田中みな実
撮影を通じて仲を深めた重岡と田中。重岡がトーク泥棒をしようとして田中が「私のターン！」とツッコミを入れるなど笑いが起きた。丁々発止のやり取りに観客は爆笑。そんな中、田中がある販促物についてネタバレする一幕が。田中は「ごめんなさい！」と大慌てとなっていた。その後、わざと重岡が同様のことを言って慌てる様子を見せると、田中は「（重岡は）人のミスが大好きなの！」と照れながら返していた。
イベントには、原菜、石丸幹二、近藤亮太監督も参加した。