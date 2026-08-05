花粉症や鼻炎などによって、鼻が詰まってしまうのはつらいものです。しかし、人前でティッシュを使って鼻をかむ行為について、世間の目は必ずしも優しいとは言えません。SNS上では「人前で鼻をかむのはやめてほしい」といった切実な意見が少なくなく、そのマナーを巡ってさまざまな声が上がっています。

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特に多く上がっているのは、「音が嫌だ」という声。「鼻をかむ音が汚らしくて不快に感じる」「食事中のクチャラーの咀嚼（そしゃく）音と同じくらい嫌悪感があるかも」「家族であっても、鼻をかむ音は聞きたくない」といった反応が寄せられています。

また、衛生面から拒否感を抱くという意見も目立ちました。特に「飲食店で思いきり鼻をかむのは本当にやめてほしい」という声は多く、食卓という場所柄、強い不潔感を与えてしまうことも。他にも「電車やバスなどの密室で、隣の人が無遠慮に鼻をかむと目を疑う」といった意見があり、公共の場での振る舞いに疑問を抱く人が一定数いることがうかがえます。

こうした背景から、「人前で堂々と鼻をかまないのはエチケットだよね」「どうしてもかみたいときは、人がいる場所から離れてほしい」と、周囲への配慮を求めるコメントも多くあがっていました。

その一方で、「電車の中など、移動できない場所では仕方がないのでは？」「鼻をかまずに、いつまでもズルズルとすすられる方が不快」「重度の鼻炎の人にとっては死活問題だろうし、私はそこまで気にしていないかな」と擁護する声もあります。

生理現象である以上、完全に我慢するのは難しいものです。しかし、周囲に不快感を与えないために、席を外したり音を抑えたりするなど、ちょっとした気遣いが求められているのかもしれません。