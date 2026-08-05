切って炒めるだけで手軽に完成！忙しい日の献立に助かる「茄子の肉味噌丼」
YouTubeチャンネル「from50 ～50歳からの挑戦～」が、「（懐かし）茄子の肉味噌丼」と題した動画を公開しました。出演者のvegeeさんが、ご飯が止まらなくなる食欲そそる肉味噌丼の作り方を紹介しています。
動画は、きゅうり、長ネギ、茄子といった野菜を手際よく切る下ごしらえのシーンからスタート。長ネギはみじん切りにしつつ、外側を白髪ねぎ用に取り分けて水にさらすという、無駄のない調理工程が印象的です。
フライパンに胡麻油を熱し、ひき肉、みじん切りにした長ネギと茄子を加えてしっかりと炒め合わせます。火が通ってきたら、醤油、砂糖、味噌、そしてピリッとしたアクセントになる豆板醤を加え、全体に味をからませるように香ばしく仕上げていきます。
器にご飯を盛り、千切りにしたきゅうりを敷き詰め、その上に熱々の肉味噌をたっぷりとトッピング。最後にシャキシャキの白髪ねぎを飾れば、彩り豊かでボリューム満点の肉味噌丼の完成です。どこか懐かしさを感じる優しい味わいと、豆板醤の辛味が絶妙なバランスの一品。手軽に作れるので、今日の献立のヒントにしてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・茄子 1本
・長ネギ 1/4本
・きゅうり 1/3本
・ひき肉 120g
・胡麻油 大さじ1杯
・味噌 大さじ1杯
・醤油 小さじ2杯
・砂糖 大さじ1杯
・豆板醤 小さじ1/2杯
［作り方］
1. きゅうりは千切りにする。長ネギは外側を白髪ねぎ用に取り分けて水にさらし、残りをみじん切りにする。茄子はみじん切りにする。
2. フライパンを熱して胡麻油大さじ1を入れ、ひき肉を炒める。
3. ひき肉に火が通ってきたら、みじん切りにした長ネギと茄子を加え、さらにしっかりと炒める。
4. 具材全体に火が通ったら、醤油、砂糖、味噌、豆板醤を加え、全体に味がからむようにしっかりと炒め合わせる。
5. 丼にご飯を盛り、きゅうり、肉味噌の順にのせ、お好みで白髪ねぎを飾って完成。
動画は、きゅうり、長ネギ、茄子といった野菜を手際よく切る下ごしらえのシーンからスタート。長ネギはみじん切りにしつつ、外側を白髪ねぎ用に取り分けて水にさらすという、無駄のない調理工程が印象的です。
フライパンに胡麻油を熱し、ひき肉、みじん切りにした長ネギと茄子を加えてしっかりと炒め合わせます。火が通ってきたら、醤油、砂糖、味噌、そしてピリッとしたアクセントになる豆板醤を加え、全体に味をからませるように香ばしく仕上げていきます。
器にご飯を盛り、千切りにしたきゅうりを敷き詰め、その上に熱々の肉味噌をたっぷりとトッピング。最後にシャキシャキの白髪ねぎを飾れば、彩り豊かでボリューム満点の肉味噌丼の完成です。どこか懐かしさを感じる優しい味わいと、豆板醤の辛味が絶妙なバランスの一品。手軽に作れるので、今日の献立のヒントにしてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・茄子 1本
・長ネギ 1/4本
・きゅうり 1/3本
・ひき肉 120g
・胡麻油 大さじ1杯
・味噌 大さじ1杯
・醤油 小さじ2杯
・砂糖 大さじ1杯
・豆板醤 小さじ1/2杯
［作り方］
1. きゅうりは千切りにする。長ネギは外側を白髪ねぎ用に取り分けて水にさらし、残りをみじん切りにする。茄子はみじん切りにする。
2. フライパンを熱して胡麻油大さじ1を入れ、ひき肉を炒める。
3. ひき肉に火が通ってきたら、みじん切りにした長ネギと茄子を加え、さらにしっかりと炒める。
4. 具材全体に火が通ったら、醤油、砂糖、味噌、豆板醤を加え、全体に味がからむようにしっかりと炒め合わせる。
5. 丼にご飯を盛り、きゅうり、肉味噌の順にのせ、お好みで白髪ねぎを飾って完成。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
“A challenge from 50 years old “～50歳からの挑戦～ とうとう、50歳を超えてしまい、今まで、出来なかった事に挑戦していきます。ゲーム・料理・多種スポーツ・釣りなどなど！とにかく何でもchallenge 今を精一杯生きよう。
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