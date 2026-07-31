『レディ・オア・ノット2』公開記念！前作振り返り動画公開＆ディズニープラスでの配信復活

『レディ・オア・ノット2』の公開に先駆け、伝説の始まりとなった前作『レディ・オア・ノット』の超過激な“かくれんぼ”を振り返るスペシャル動画が到着した。さらに、前作のDisney+ (ディズニープラス)での見放題配信復活や、ウォッチパーティーの開催も決定し、最新作に向けて期待が高まっている。

伝説の始まり！ 前作『レディ・オア・ノット』を振り返るスペシャル動画

大富豪の一族に嫁いだ花嫁が、結婚初夜の伝統ゲームで命を狙われるサバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット』。敗者を待ち受ける衝撃の“人体爆裂”シーンで世界を騒然とさせ、世界的サプライズヒットになったあの凶作が、さらなる狂気と残酷さをまとい、二作目にして待望の日本劇場公開が決定した。この度、悪夢のバトル・ロワイヤルの前日譚であり伝説の始まりとも言える前作の物語がわかるスペシャル動画が到着した。

若き花嫁グレースが嫁いだのは、ゲームで財を成した名家のル・ドマス家。“ル・ベイルの箱”からカードをひき、ゲームを行う嫁入り儀式で、グレースが引いたカードは＜かくれんぼ＞だった。それは、悪魔ル・ベイルに生贄を捧げるためのゲームだったのだ。グレースは夜明けまでに生き残れば勝ち、棄権すれば死亡。対して一族は夜明けまでにグレースを生贄として捧げれば勝ち。生贄は身代わり不可で、失敗すれば一族全滅という狂気的なもの。夜通し繰り広げられる超過激なかくれんぼと、血みどろの攻防、巻き添え死者続出のこのゲーム。ついに捕まったグレースは悪魔の生贄になってしまうのか。

今回解禁されたスペシャル動画は、主人公グレースが嫁ぎ先の富豪一家との初夜に起こる最凶ゲームをイラストで振り返るもの。イラストは「ホラー通信」のライターでイラストレーターのレイナスによる書き下ろしとなっている。

舞台は世界規模へ！ 続編『レディ・オア・ノット2』で究極のかくれんぼが開幕

血に染まった“ゲーム”を奇跡的に生き延びた花嫁グレース。だが、悪夢はまだ終わっていなかった。その生還劇は闇に潜む、世界の支配者たちの目に留まり、彼女は再び標的として選ばれる。新たな舞台は、選ばれし名家が覇権を争う禁断の領域〈カウンシル〉。そこでグレースを待ち受けていたのは、想像を絶する、絶対に勝ち抜かなければならない殺戮ゲームだった。

ゴールはただ一つ「夜明けまでにグレースを見つけ、殺せ」――。ゲームに参加するのは、狂気と欲に取り憑かれたハンターたち。そしてグレースにとって唯一の味方は、長年絶縁状態だった妹フェイスだけだ。しかし二人は手錠で繋がれ、逃げる自由すらままならない。極限状態のなか、彼女たちは生き残りをかけ、家族の絆さえも試されることになる。

“最強の花嫁”グレース役として“新世代スクリーム・クィーン”サマラ・ウィーヴィングが帰還し、妹フェイス役で『アビゲイル』のキャスリン・ニュートンが新たに参加。さらにサラ・ミシェル・ゲラー、デヴィッド・クローネンバーグ、そしてイライジャ・ウッドら“ホラー・レジェンド”も参戦！ 加速するバイオレンス、裏切りに次ぐ裏切り、そして突き抜けたブラックユーモアが痛快なスケールで観る者に襲いかかる。閉ざされた空間から世界規模へと拡張した“究極のかくれんぼ”、第2ラウンドの幕がついに開く！

ディズニープラスでの見放題復活＆DOMMUNEでウォッチパーティー開催

8月14日（金）からの劇場公開を前に、7月31日（金）より『レディ・オア・ノット』がディズニープラスの見放題に復活した。ラストシーンは『2』のオープニングにもつながるシリーズを象徴する印象的なシーンとなっているので、ぜひ見逃さないでほしい。

さらに、公開に向けて期待が高まるなか、DOMMUNEでのウォッチパーティーの開催も決定した。8月11日（火・祝）に、SEARCHLIGHT PICTURES PRESENTSとして＜『レディ・オア・ノット2』公開記念スペシャルナイト＞が開催される。待望の第12弾となる今回は「映画秘宝」とのコラボレーションとなり、番組出演者や会場参加者と『レディ・オア・ノット』を同時視聴しながら、豪華出演陣と世界観を語り尽くす。

オリジナルスタッフ続投、新世代ホラーアイコンとなったサマラ・ウィーヴィングの魅力に加え、豪華レジェンドキャストも加わった『レディ・オア・ノット2』。ブルーレイとDVDの再発売、ディズニープラスでの見放題解禁となった前作をウォッチパーティーで振り返りつつ、「映画秘宝」最新号での4ページ特集や、近著「ホラー映画超近現代史 恐怖が映す時代の不安と欲望」で2000年代以降のホラー映画を俯瞰した豪華執筆陣が集結。他ではみられない究極の＜ホラーガイド＞が実現する。お盆の劇場公開という奇跡の“悪魔の祝典”を前に、見逃せない必見必聴のプログラムとなっている。

タイムテーブル

『レディ・オア・ノット2』公開情報

第一部 19：00-20：40（『レディ・オア・ノット』ウォッチ・パーティー with 映画秘宝 執筆陣／出演：山崎圭司、ヒロシニコフ、後藤護）第二部 20：50-21：50（トーク：いよいよ公開『レディ・オア・ノット2』とホラー映画最前線／出演：町山智浩（オンライン出演）、山崎圭司、ヒロシニコフ、後藤護）第三部 22：00-23：00（“READY OR NOT” DJ SET／DJ：小嶋謙介（FISHMANS））

『レディ・オア・ノット2』は、8月14日（金）全国ロードショー。『レディ・オア・ノット』はディズニープラスで配信中。（海外ドラマNAVI）

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