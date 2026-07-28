『笑点』新メンバーに選ばれた落語家、過酷だった修業時代を回顧 お茶の温度から量にまでダメ出し
落語家の立川晴の輔が、30日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
立川晴の輔 ＝テレビ朝日提供
2年前、『笑点』の新メンバーに選ばれた晴の輔。東京農業大学入学後に見に行った立川志の輔の落語に衝撃を受け、在学中の4年間、毎月独演会に通ったそう。卒業後、弟子入りをしたが、その修行時代は過酷だったそうで、師匠にお茶を淹れるタイミングから温度、量、食べ終わったお弁当をさげるタイミングにまでダメ出しされたという。
そんな晴の輔だが、実は30年前に同番組のスタジオを訪れたことがあるそう。当時は師匠・志の輔の運転手を務めていたが、ある“重いもの”を番組に届けたと話す。
立川晴の輔 ＝テレビ朝日提供
2年前、『笑点』の新メンバーに選ばれた晴の輔。東京農業大学入学後に見に行った立川志の輔の落語に衝撃を受け、在学中の4年間、毎月独演会に通ったそう。卒業後、弟子入りをしたが、その修行時代は過酷だったそうで、師匠にお茶を淹れるタイミングから温度、量、食べ終わったお弁当をさげるタイミングにまでダメ出しされたという。
そんな晴の輔だが、実は30年前に同番組のスタジオを訪れたことがあるそう。当時は師匠・志の輔の運転手を務めていたが、ある“重いもの”を番組に届けたと話す。