「e-BOXER（S:HEV）」の採用、販売店の反応は

スバルは2026年7月2日、「レヴォーグ レイバック」にe-BOXER（S:HEV）搭載モデルを追加すると発表しました。販売店にはどのような反響があるのでしょうか。

レヴォーグ レイバックは、「レヴォーグ」が持つ先進安全・スポーティ・ワゴン価値の3つの価値に、SUVならではの自在性と上質さを組み合わせた新型SUVとして、2023年10月に日本市場向けに発表されたモデルです。

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これまでのボディサイズは全長4770mm×全幅1820mm×全高1570mmとし、最低地上高200mmを確保することでSUVらしい走破性を実現。

パワートレインには1.8リッター水平対向直噴ターボ「DIT」とリニアトロニックを組み合わせ、燃費（WLTCモード）は14.1km／Lです。

2024年12月には特別仕様車「Black Selection」を、2026年6月にはSI-DRIVEの制御向上などを盛り込んだ一部改良を実施し、着実に商品力を高めてきました。

そして今回発表されたのが、「e-BOXER（S:HEV）」の採用です。

「移動の質を高めるハイブリッドクロスオーバー」をコンセプトに掲げるこのモデルは、スバル車としてはクロストレック、フォレスターに続く3車種目のストロングハイブリッド搭載モデルとなります。

パワーユニットには、ストロングハイブリッド専用に開発された2.5L水平対向エンジンとトランスアクスルを組み合わせ、エンジンとモーターを効率よく使い分けるシリーズ・パラレル方式を採用しました。

トランスアクスルは駆動用と発電用の2つの高出力モーター、フロントデファレンシャルギア、電子制御カップリングを一体化して構成し、街中の低速域ではモーター駆動を中心に、モーターが苦手とする領域はエンジン駆動でカバーします。

駆動用モーターの最高出力は88kW（120ps）、最大トルクは270Nmで、プロペラシャフトで前後輪をつなぐ機械式AWDと組み合わせることで、スバルらしい走行安定性を実現しました。

燃費（WLTCモード）は19km／Lと、ガソリンモデルに比べて大幅に向上しています。

e-BOXER搭載に伴い、車両パッケージにも専用の変更が加えられています。

ストロングハイブリッド化による重量増加に対応した専用サスペンションセッティングを採用したほか、全高と最低地上高はガソリンモデル比でそれぞれ20mm低い全高1550mm、最低地上高180mmとしました。

荷室容量は、床下に大型化したバッテリーパックを搭載しながらも429リットル（床上410リットル、床下サブトランク19リットル）を確保しています。回生ブレーキとメカニカルブレーキの協調制御により、自然なブレーキフィールと燃費性能の両立も図りました。

内外装にも、専用デザインが与えられています。

エクステリアでは、エアインテークのないフロントフードや、鍵型モチーフをあしらった専用の18インチアルミホイールを採用。

インテリアでは、「Premium S:HEV EX」にストロングハイブリッド専用のタン／ブラックのナッパレザーを、「Premium Black S:HEV EX」にはブラックの本革シートをそれぞれ標準装備とし、全グレードにステアリングヒーターを新たに設定するなど、上質さを一段と高めています。

価格（消費税込）は、Premium S:HEV EXが452万1000円から、Premium Black S:HEV EXが424万6000円からの設定です。

それでは、今回発表されたe-BOXER（S:HEV）搭載モデルについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

関東圏のスバル販売店の担当者は以下のように話します。

「今回のレイバックS:HEVの追加で嬉しい誤算だったのが、車高20mmダウンです。車高1570mmから1550mmに設定されたことで都市部に多い、パレット式駐車場の制限をクリアできました。

とくに『デザインは好きだけど、車庫に入らないから諦めていた。今回の変更はまさに神変更！』とユーザーからありがたい声をいただいております」

また、関西圏のスバル販売担当者は追加モデルの商談について以下のように話します。

「2.5LのS:HEV搭載により、航続距離が1000km超を狙えるようになってきました。これまで『スバルは好きなんだけど燃費がね』と他社に流れていたお客様が商談にお見えになられて、当店としても大歓迎のムードです。

とくにPremium S:HEV EXには、上質な本革シートやハーマンカードンサウンドシステムが最初から奢られており、欧州車からの乗り換えを検討するプレミアム志向の顧客にも、この装備で400万円台はバーゲンプライスと映っているようです」

スポーティな走りと上質さを継承しながら、ストロングハイブリッドによる優れた環境性能と力強い走行性能を新たに獲得したことで、レヴォーグ レイバックの商品力は大きく引き上げられており、販売店の現場でも関心が一段と高まりそうです。