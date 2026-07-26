Googleの次期スマートフォン「Pixel 11 Pro」のものとされる新たな画像が目撃されました。

海外サイトのDroid Lifeが見つけた今回の画像は、Googleが米国居住者向けに提供している携帯電話の通信サービス「Google Fi Wireless」のウェブサイトに一時的に掲載されたものです。

端末のデザインは、先週アマゾンで見つかった流出画像とほぼ一致しており、新色とされる「Dune（デューン）」も確認できます。

Droid Lifeによると、掲載されていた端末は説明文とは異なり、Pixel 11 Pro XLではなくPixel 11 Proとのこと。その根拠として、本体上部のマイク配置をあげています。ただし、今回誤って掲載されたのはこのモデルのみです。

Pixel 11シリーズは価格が大きく引き上げられる可能性が報じられており、欧州では約100ユーロ（約1万9000円※）の値上げが予想されています。一方で、Google Fiでは100ドル（約1万6000円）の割引キャンペーンも用意されるようです。

※1ユーロ＝約186.4円、1ドル＝約163円でそれぞれ換算（2026年7月23日現在）

Source: 9to5Google

Image: Droid Life

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