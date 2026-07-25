【レンジで3分】惣菜かき揚げとルウ1個！まさかの方法で作る衝撃のカレー丼。
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【レンジで3分】惣菜かき揚げとルウ1個！まさかの方法で作る和風カレー丼。」と題した動画を公開しました。スーパーの惣菜のかき揚げとカレールウ1個を使い、電子レンジだけで完結する手軽でユニークなレシピを紹介しています。
動画では、スーパーで割引されていた海老入りのかき揚げを使用。耐熱容器にかき揚げを丸ごと入れ、その上に固形カレールウを1個、めんつゆ、水を加えます。フタをして電子レンジの500Wで3分加熱するという、驚くほど簡単な工程です。
加熱後は、かき揚げを崩しながらルウをしっかりと溶かし合わせていきます。めんつゆを加えることで、一気に和風カレーの味わいに仕上がるとのこと。動画内では「あとのせサクサク派は喫食注意！」と、衣がどろどろになる特徴に触れつつも、「天ぷらそばの崩れた衣が好きなんだ！」と、その独特な食感の魅力を熱弁しています。
完成したカレーをご飯にたっぷりとかけ、グリンピースと福神漬けを添えれば出来上がり。実食シーンでは、「バカバカしいウマさです」と、見た目を裏切る美味しさを絶賛しています。
包丁も火も使わず、洗い物も最小限で済むこのレシピ。仕事帰りの疲れた日や、手早く済ませたい休日のランチに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・惣菜のかき揚げ（海鮮入りがおすすめ） 1個
・カレールウ（動画ではジャワカレー辛口を使用） 1個
・めんつゆ 小さじ1
・水 200ml
・ご飯 適量
・グリンピース、福神漬け お好みで
［作り方］
1. レンジ対応の鍋や耐熱容器に、かき揚げを丸ごと入れる。
2. その上にカレールウを1個置き、めんつゆ小さじ1、水200mlを加える。（水の量はかき揚げの大きさに合わせて調節する）
3. フタまたはラップをして、電子レンジ（500W）で3分加熱する。
4. 加熱後、かき揚げを崩すようにスプーンで混ぜながら、ルウを完全に溶かす。
5. 丼によそったご飯の上にかけ、お好みでグリンピースや福神漬けを添えて完成。
動画では、スーパーで割引されていた海老入りのかき揚げを使用。耐熱容器にかき揚げを丸ごと入れ、その上に固形カレールウを1個、めんつゆ、水を加えます。フタをして電子レンジの500Wで3分加熱するという、驚くほど簡単な工程です。
加熱後は、かき揚げを崩しながらルウをしっかりと溶かし合わせていきます。めんつゆを加えることで、一気に和風カレーの味わいに仕上がるとのこと。動画内では「あとのせサクサク派は喫食注意！」と、衣がどろどろになる特徴に触れつつも、「天ぷらそばの崩れた衣が好きなんだ！」と、その独特な食感の魅力を熱弁しています。
完成したカレーをご飯にたっぷりとかけ、グリンピースと福神漬けを添えれば出来上がり。実食シーンでは、「バカバカしいウマさです」と、見た目を裏切る美味しさを絶賛しています。
包丁も火も使わず、洗い物も最小限で済むこのレシピ。仕事帰りの疲れた日や、手早く済ませたい休日のランチに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・惣菜のかき揚げ（海鮮入りがおすすめ） 1個
・カレールウ（動画ではジャワカレー辛口を使用） 1個
・めんつゆ 小さじ1
・水 200ml
・ご飯 適量
・グリンピース、福神漬け お好みで
［作り方］
1. レンジ対応の鍋や耐熱容器に、かき揚げを丸ごと入れる。
2. その上にカレールウを1個置き、めんつゆ小さじ1、水200mlを加える。（水の量はかき揚げの大きさに合わせて調節する）
3. フタまたはラップをして、電子レンジ（500W）で3分加熱する。
4. 加熱後、かき揚げを崩すようにスプーンで混ぜながら、ルウを完全に溶かす。
5. 丼によそったご飯の上にかけ、お好みでグリンピースや福神漬けを添えて完成。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。