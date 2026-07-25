めんつゆと水を加えて電子レンジで加熱

包丁不要＆レンジで完成！余った惣菜餃子を絶品うどんに魔改造する裏ワザ

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【レンジで3分】惣菜メンチカツ1個とルウ1個！まさかのキーマカレーが簡単で旨すぎた。

【ズボラ飯】惣菜かき揚げで作る「お好み焼き丼」なら、炭水化物＋炭水化物じゃないよな？

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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。