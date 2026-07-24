「ネガティブ発言を聞いたことがない」ワークマン全国1位店舗が明かす意外な秘訣
ワークマン加盟店推進部チャンネルが、「2期連続全国第1位！受賞の秘訣は”いつでもポジティブ！”」と題した動画を公開した。動画では、ワークマンプラス岡山平島店の店長と副店長、そして同店舗を担当する河野地区マネジャーが登場。店舗運営の基本原則の遵守度などを評価する「ベストストアオペレーション賞」において、2期連続で全国1位に輝いた同店の取り組みや、店舗運営へのポジティブな思いが語られた。
動画は、なぜ1位になれたのかという話題からスタート。店長は「日頃のスタッフの尽力」と感謝を口にし、副店長は「従業員の方が売り場作りを考え、お客様を飽きさせない環境作りができている」と分析した。一方、河野マネジャーは店長夫婦について「常にワークマンの仕事を楽しんでくれている」と称賛。「ネガティブな発言を1回も聞いたことがない」と明かし、前向きに取り組む姿勢が売り場やスタッフへの対応に体現されていると評価した。
話題が2人の前職に及ぶと、夫婦ともに福祉の仕事をしていたことが明かされた。接客は未経験だったというが、河野マネジャーは「相手を思いやる」というホスピタリティの面で前職の経験が活かされていると指摘。どんなお客様にも丁寧に対応する姿勢が、リピーターの増加につながっていると太鼓判を押した。また、加盟の理由について店長が「楽しそうだったから」と笑顔を見せ、現在も「仕事は好きです」と語る場面も収められている。
段ボールの運搬など力仕事の多さが大変だとしつつも、店長が中心となって店を運営し、副店長がサポートするという役割分担でカバーしているという。動画の最後で「加盟を勧めるか」と問われると、2人は声を揃えて前向きに回答。終始笑顔で語る姿から、仕事への深い愛情と夫婦の確かな絆が伝わってくる内容となっている。
動画は、なぜ1位になれたのかという話題からスタート。店長は「日頃のスタッフの尽力」と感謝を口にし、副店長は「従業員の方が売り場作りを考え、お客様を飽きさせない環境作りができている」と分析した。一方、河野マネジャーは店長夫婦について「常にワークマンの仕事を楽しんでくれている」と称賛。「ネガティブな発言を1回も聞いたことがない」と明かし、前向きに取り組む姿勢が売り場やスタッフへの対応に体現されていると評価した。
話題が2人の前職に及ぶと、夫婦ともに福祉の仕事をしていたことが明かされた。接客は未経験だったというが、河野マネジャーは「相手を思いやる」というホスピタリティの面で前職の経験が活かされていると指摘。どんなお客様にも丁寧に対応する姿勢が、リピーターの増加につながっていると太鼓判を押した。また、加盟の理由について店長が「楽しそうだったから」と笑顔を見せ、現在も「仕事は好きです」と語る場面も収められている。
段ボールの運搬など力仕事の多さが大変だとしつつも、店長が中心となって店を運営し、副店長がサポートするという役割分担でカバーしているという。動画の最後で「加盟を勧めるか」と問われると、2人は声を揃えて前向きに回答。終始笑顔で語る姿から、仕事への深い愛情と夫婦の確かな絆が伝わってくる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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