アルゼンチン乱闘で衝撃の事実発覚 まさかのレッド″取り消し″に現地衝撃「公式記録から削除」
スペインに0-1で敗戦後、両チームが入り乱れる大乱闘に発展
アルゼンチン代表MFレアンドロ・パレデスは、現地時間7月19日に行われた北中米ワールドカップ決勝のスペイン代表戦（0-1）の試合後に発生した乱闘騒ぎを巡り、注目を集めている。
米紙「USA TODAY」が報じたところによると、試合直後にはレッドカードが提示されたと報じられていたものの、FIFA（国際サッカー連盟）はパレデスに対して「レッドカードは提示されていない」と認めたという。
試合はスペインが1-0で勝利して幕を閉じたが、メットライフ・スタジアムでの試合終了のホイッスル直後、ピッチ上では両チームが入り乱れる大乱闘が勃発した。FIFAの公式マッチトラッカーでは、当初パレデスにレッドカードが提示されたと表示されていたものの、その後まもなく削除され、処分一覧からも記載が消える事態となっていた。
しかし、パレデスが処分を免れるわけではないと同紙は指摘している。乱闘の最中、パレデスがスペインのDFエリック・ガルシアの首を激しく掴んでピッチに叩きつけ、さらにMFガビをも突き倒した一連の行為について、「依然として処分を受ける可能性が高い」と厳しい視線を向けた。
FIFAは現地20日に、この試合後の乱闘騒ぎを調査するために規律・倫理検察官を任命したと発表した。この騒動で調査対象となっているのはパレデスだけではない。試合直後の映像には、アルゼンチンのDFナウエル・モリーナがスペインの主将MFロドリの腹部に向けてパンチを放つ姿や、アルゼンチンのロベルト・アヤラ助監督がスペインのMFダニ・オルモを殴打したとされる場面も捉えられており、今後の進展に大きな関心が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）