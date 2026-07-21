ホロライブ・姫森ルーナ、『ホロドリ』配信直前に運営から高級プレゼント「社運がかかってるんですよ！」
「ホロライブ」所属VTuber・姫森ルーナさんが、21日までにチャンネルを更新。7月23日に配信予定のゲーム『hololive Dreams（ホロライブ ドリームス）』用に運営からプレゼントが届いたことを明かし、ファンを驚かせた。
【動画】“運営”からの気合の入ったプレゼントとは？（2：25：59ごろ）
『ホロライブ ドリームス』は、ホロライブ初の公式スマートフォン向けゲームで、ホロメンを育成しながら夢のテーマパークを作り上げていくリズム＆RPG。リズムゲームには150以上もの楽曲が収録されている。
19日に配信された『RUNNING TRAIN | 走ル列車！』実況の雑談にて、ルーナさんは『ホロライブ ドリームス』の配信も行うと告知。さらに、運営から配信用のiPadもプレゼントされたことを明かし、「iPadもらいました。気合の入りようが違う」「んなたんが持っているiPadよりもすごいもの」とコメントした。
運営からの気合十分なプレゼントを知ったファンからは「配信楽しみ」「社運がかかってるんですよ！」「カバーの本気だ」「ホロドリやれっていう圧がすごいｗ」などの声が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Luna Ch. 姫森ルーナ」
【動画】“運営”からの気合の入ったプレゼントとは？（2：25：59ごろ）
『ホロライブ ドリームス』は、ホロライブ初の公式スマートフォン向けゲームで、ホロメンを育成しながら夢のテーマパークを作り上げていくリズム＆RPG。リズムゲームには150以上もの楽曲が収録されている。
運営からの気合十分なプレゼントを知ったファンからは「配信楽しみ」「社運がかかってるんですよ！」「カバーの本気だ」「ホロドリやれっていう圧がすごいｗ」などの声が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Luna Ch. 姫森ルーナ」