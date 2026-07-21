SixTONES・京本大我×有澤樟太郎×伊藤あさひ、トリプルキャスト！ ミュージカル『モーツァルト！』2027年上演決定
2002年の日本初演以来、日本のミュージカルファンを魅了し続けてきたミュージカル『モーツァルト！』が、日本初演から25周年を迎える2027年に上演されることが発表された。タイトルロールであるヴォルフガング・モーツァルト役を、日本公演初のトリプルキャストとなる京本大我、有澤樟太郎、伊藤あさひの3人が務める。
【写真】ミュージカル『モーツァルト！』速報ビジュアル
本作は、ミヒャエル・クンツェ（脚本・歌詞）、シルヴェスター・リーヴァイ（音楽・編曲）のゴールデンコンビによる作品で、数々の名場面と名曲で紡がれる大ヒットミュージカル。「才能が宿るのは肉体なのか？魂なのか？」という深遠なテーマをベースに、その高い音楽性を重層的な作劇で“人間モーツァルト”35年の生涯に迫る、2002年の日本初演以来、日本のミュージカルファンを魅了し続けてきた。
日本初演25周年となる記念すべき2027年の『モーツァルト！』は、タイトルロールであるヴォルフガング・モーツァルト役を、日本公演初のトリプルキャストで届ける。
今回も、海外権利元との承認プロセスを経て決定したヴォルフガング役の1人目は、帝劇では本作で2024年に初主演を果たした京本大我。テレビドラマや映画での活躍を続けながら、『エリザベート』『NEWSIES』など着実に舞台でのキャリアを積み、二度目のヴォルフガングに挑む。京本は「再び演じることに意味を見出せるよう、ヴォルフガング、そして自分自身と改めて向き合いながら、再構築していけたらと思います」と意気込みを明かした。
2人目は、有澤樟太郎。のびやかな歌唱力を武器に『ジャージー・ボーイズ』『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』、クンツェ・リーヴァイ作品では『レイディ・ベス』といった注目作に出演し、近年は映像作品にも活躍の幅を広げるスターが、ウィーン生まれのミュージカルに初挑戦。有澤は「ヴォルフガングの自由な魂と音楽への尽きることのない情熱を、歴代の先輩方たちへのリスペクトも胸に、精一杯創り上げたいです」と熱いコメントを寄せた。
そして3人目は伊藤あさひ。『ロミオ＆ジュリエット』『1789 -バスティーユの恋人たち-』『エリザベート』といった人気作に次々と出演する、次代の新星が大役に挑む。伊藤は「憧れるだけだった作品、今度は自分が創り出すんだという強い覚悟を持って挑みます。劇場で皆様にお会いできる日を楽しみにしております」とファンへ呼びかけた。
ミュージカル『モーツァルト！』は、2027年2〜3月東京・日生劇場、4月福岡・博多座、4〜5月愛知・愛知県芸術劇場大ホール、5月大阪・梅田芸術劇場メインホールにて上演。
※京本大我、有澤樟太郎、伊藤あさひコメント全文は以下の通り
【京本大我＆有澤樟太郎＆伊藤あさひ コメント全文】
★京本大我
約２年半ぶりに『モーツァルト！』の再演が決まったことを本当に嬉しく思います。そして、東京公演のみの出演となりますが、こうしてお声掛けいただいたことに心から感謝しています。
再び演じることに意味を見出せるよう、ヴォルフガング、そして自分自身と改めて向き合いながら、再構築していけたらと思います。
カンパニー一同、劇場でお待ちしております。
★有澤樟太郎
歴史ある『モーツァルト！』で大役を務めさせていただけるとは、夢にも思っていませんでした。
オーディションでヴォルフガングと向き合う中で、神童と呼ばれた彼の無邪気な一面にとても人間味を感じ、強く惹かれました。
ヴォルフガングの自由な魂と音楽への尽きることのない情熱を、歴代の先輩方たちへのリスペクトも胸に、精一杯創り上げたいです。
決して最初から安定を求めるのではなく、爆発を目指して、この偉大な作品に臨みます。
劇場でお会いできる日を楽しみにしております。
★伊藤あさひ
長く愛され続けている作品『モーツァルト！』でヴォルフガングを演じさせていただけること、大変光栄に思います。
それと同時に、作品への敬意、そしてこの役を受け継ぐ責任の大きさを改めて実感しています。
子供のように自由を求め、自分の感性を信じ、最後までもがき続けた人生にとても魅力を感じています。
ヴォルフガングと共に、自分の中に生まれた衝動を大切にしながら、沢山苦しみ、喜び、まっすぐ生き抜きたいと思います。
憧れるだけだった作品、今度は自分が創り出すんだという強い覚悟を持って挑みます。劇場で皆様にお会いできる日を楽しみにしております。
【写真】ミュージカル『モーツァルト！』速報ビジュアル
本作は、ミヒャエル・クンツェ（脚本・歌詞）、シルヴェスター・リーヴァイ（音楽・編曲）のゴールデンコンビによる作品で、数々の名場面と名曲で紡がれる大ヒットミュージカル。「才能が宿るのは肉体なのか？魂なのか？」という深遠なテーマをベースに、その高い音楽性を重層的な作劇で“人間モーツァルト”35年の生涯に迫る、2002年の日本初演以来、日本のミュージカルファンを魅了し続けてきた。
今回も、海外権利元との承認プロセスを経て決定したヴォルフガング役の1人目は、帝劇では本作で2024年に初主演を果たした京本大我。テレビドラマや映画での活躍を続けながら、『エリザベート』『NEWSIES』など着実に舞台でのキャリアを積み、二度目のヴォルフガングに挑む。京本は「再び演じることに意味を見出せるよう、ヴォルフガング、そして自分自身と改めて向き合いながら、再構築していけたらと思います」と意気込みを明かした。
2人目は、有澤樟太郎。のびやかな歌唱力を武器に『ジャージー・ボーイズ』『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』、クンツェ・リーヴァイ作品では『レイディ・ベス』といった注目作に出演し、近年は映像作品にも活躍の幅を広げるスターが、ウィーン生まれのミュージカルに初挑戦。有澤は「ヴォルフガングの自由な魂と音楽への尽きることのない情熱を、歴代の先輩方たちへのリスペクトも胸に、精一杯創り上げたいです」と熱いコメントを寄せた。
そして3人目は伊藤あさひ。『ロミオ＆ジュリエット』『1789 -バスティーユの恋人たち-』『エリザベート』といった人気作に次々と出演する、次代の新星が大役に挑む。伊藤は「憧れるだけだった作品、今度は自分が創り出すんだという強い覚悟を持って挑みます。劇場で皆様にお会いできる日を楽しみにしております」とファンへ呼びかけた。
ミュージカル『モーツァルト！』は、2027年2〜3月東京・日生劇場、4月福岡・博多座、4〜5月愛知・愛知県芸術劇場大ホール、5月大阪・梅田芸術劇場メインホールにて上演。
※京本大我、有澤樟太郎、伊藤あさひコメント全文は以下の通り
【京本大我＆有澤樟太郎＆伊藤あさひ コメント全文】
★京本大我
約２年半ぶりに『モーツァルト！』の再演が決まったことを本当に嬉しく思います。そして、東京公演のみの出演となりますが、こうしてお声掛けいただいたことに心から感謝しています。
再び演じることに意味を見出せるよう、ヴォルフガング、そして自分自身と改めて向き合いながら、再構築していけたらと思います。
カンパニー一同、劇場でお待ちしております。
★有澤樟太郎
歴史ある『モーツァルト！』で大役を務めさせていただけるとは、夢にも思っていませんでした。
オーディションでヴォルフガングと向き合う中で、神童と呼ばれた彼の無邪気な一面にとても人間味を感じ、強く惹かれました。
ヴォルフガングの自由な魂と音楽への尽きることのない情熱を、歴代の先輩方たちへのリスペクトも胸に、精一杯創り上げたいです。
決して最初から安定を求めるのではなく、爆発を目指して、この偉大な作品に臨みます。
劇場でお会いできる日を楽しみにしております。
★伊藤あさひ
長く愛され続けている作品『モーツァルト！』でヴォルフガングを演じさせていただけること、大変光栄に思います。
それと同時に、作品への敬意、そしてこの役を受け継ぐ責任の大きさを改めて実感しています。
子供のように自由を求め、自分の感性を信じ、最後までもがき続けた人生にとても魅力を感じています。
ヴォルフガングと共に、自分の中に生まれた衝動を大切にしながら、沢山苦しみ、喜び、まっすぐ生き抜きたいと思います。
憧れるだけだった作品、今度は自分が創り出すんだという強い覚悟を持って挑みます。劇場で皆様にお会いできる日を楽しみにしております。