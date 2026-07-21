亀梨和也が藤原竜也の宿敵役！ 『カイジ 人生リベンジゲーム』予告解禁 高杉真宙、南沙良、寺島進も出演決定
藤原竜也が主演する映画『カイジ 人生リベンジゲーム』より、新キャストとして亀梨和也、高杉真宙、南沙良、寺島進の出演が発表された。亀梨は、藤原演じるカイジの宿敵、原作屈指の人気を誇る帝愛“最狂の二代目”兵藤和也を演じる。併せて、キャラクタービジュアル、予告、ティザー映像が解禁された。
【動画】亀梨和也が帝愛“最狂の二代目”兵藤和也に！ 『カイジ 人生リベンジゲーム』予告映像
福本伸行による漫画『カイジ』の実写映画化4作目となる本作。“国民的クズ”カイジ最後の戦いを描いた前作『カイジ ファイナルゲーム』から7年。再び藤原竜也ふんする“カイジ”が、スクリーンに帰還する。
本作で描かれる、シリーズ史上最大級ともいえる“カイジvs帝愛”の新たな死闘を繰り広げる新キャスト4名が、キャラクタービジュアルと共に一挙解禁。
カイジの前に立ちはだかる今作最大の敵・兵藤和也を演じるのは亀梨和也。亀梨が、カイジの宿敵・帝愛グループを率いてきた会長・兵藤和尊の息子であり、シリーズ屈指の人気を誇る“最狂の二代目”を演じる。圧倒的な知性と狂気、そして底知れぬ恐怖をまとった和也をどのように体現するのか？ 解禁されたビジュアルでは、“人間なんて王か奴隷かなんだよ。”というキャッチコピーと、怪しい笑みを浮かべる和也の姿が描かれている。
“和也”のオファーを受けて亀梨は「10年以上前に『カイジ』を観ていたので、まさか自分があの世界に入り込めるとは思っておらず、オファーをいただいた時は本当に驚きましたし、とても光栄でした」と、長年愛され続ける人気シリーズへの参加に、喜びと驚きをにじませた。持つ者として生まれた“二世”である和也と、何も持たざる者として這い上がってきたカイジの対比も見どころだ。
さらに、帝愛グループの社員であり、自身も地下帝国での労働経験を持つ真下圭太役は、高杉真宙。
高杉は「撮影は本当にあっという間でした。もともと『カイジ』シリーズを観ていたので、いまだに自分がその世界にいることが不思議な感覚です。でも藤原さんとお話しすると、本当にカイジがそこに存在していて、改めて長く愛されてきた作品の一員になれたことを嬉しく思いました」と、『カイジ』シリーズの世界で過ごした撮影の日々を笑顔で振り返った。地下帝国で生き延びた彼だからこそ知る帝愛の恐ろしさや、カイジとの関係性にも期待が高まる。
真下の彼女でクレープ店を営む強気な女性・結城妙子役を演じるのは、南沙良。とある理由から、『カイジ』シリーズの代名詞ともいえる、極限のゲーム「鉄骨渡り」へ挑むことになる彼女の覚悟と生き様は、本作の大きな見どころの一つとなっている。
南は、もともと本作を観ていたことを明かし、「藤原さんが、お芝居の面でも現場を引っ張ってくださって、いるだけで安心感がありましたし、場が和みつつも引き締まる存在でした。個人的には鉄骨を渡るシーンがすごく印象的で、『あ、これか！』と興奮しました」と、シリーズファンならではの視点で撮影当時を振り返った。
また、ゴルフ場で働く男・野々村耕三役には、寺島進が決定。寺島は、「オファーをいただいた時は、まず娘が『お父さんも出るの！？』と喜んでくれましたね！ それも嬉しかったかな…親バカですね（笑）。神秘的な画に仕上がっていると思いますので、ぜひ劇場でご覧ください！」と公開に向けて意気込みを語った。ごく普通の日常を送っていた野々村が、カイジとともに「地獄ゴルフ」、そして「鉄骨渡り」という極限のサバイバルゲームへ巻き込まれていく。
本作参戦の新キャスト陣について、カイジ役の藤原は「今回から参加したキャストの皆さんも現場に新しい風を吹き込んでくださっています！」と手ごたえ十分な様子。キャラクタービジュアルでは、「どいつもこいつも狂ってやがるっ……!!」とカイジ節を予感させながら、強い眼差しをたたえた近影が映し出されている。
今回解禁された4名のキャスティング理由について、藤村直人プロデューサーは「シリーズの集大成となる本作を最高傑作にするため、確かな実力を持つ豪華な方々にお集まりいただきました。四者四様の新キャストが揃ったことで、“カイジ vs 帝愛”の新たな死闘は、これまで以上にスケールアップした作品に仕上がったと確信しています。ぜひ劇場でご覧ください」と語っている。
そんな彼らが足を踏み入れるのは、政財界を牛耳り、犯罪すれすれのビジネスで巨万の富を築き上げてきた巨大組織・帝愛グループ。黒いうわさが絶えないこの組織は、これまで幾度となく人々を絶望へ突き落としてきた。本作では、その帝愛が仕掛ける史上最悪のゲームが、カイジたちを待ち受ける。
そして今回、新たに本作を彩る5種類のゲーム名も一挙解禁。“ティッシュくじ”、“絶体絶命ゴルフ”、“愛よりも剣”、“VR鉄骨渡り”、“命懸けポーカー”と、それぞれ異なるルールのもとで繰り広げられるゲームは、運だけでは決して勝ち残ることができない、知略、心理戦、そして覚悟が試される極限の戦いとなっている。
シリーズの象徴であり、悪魔的進化を遂げて帰ってきた「鉄骨渡り」は、もちろん、新たな悪夢となるゲームの数々がかつてない緊張感へと引き込む。さまざまなゲームに挑戦したことに対し、藤原は「ゴルフ場やラウンジなど見せ場の多いシーンはどれも大変でしたが、その分、スタッフ・キャスト一丸となって作り上げた見どころ満載の作品になっています。ぜひ劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです」と、撮影を振り返りながら期待をあらわにした。
映画『カイジ 人生リベンジゲーム』は、2027年1月29日より公開。
藤原、亀梨、高杉、南、寺島、プロデューサー・藤村のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■伊藤カイジ役：藤原竜也
今回から参加したキャストの皆さんも現場に新しい風を吹き込んでくださっています！ 特に新たな敵となる亀梨和也さんは、役者としても人としても、そしてビジュアル面も含めて本当に魅力あふれる方で、人を惹きつける力のある存在でした。ゴルフ場やラウンジなど見せ場の多いシーンはどれも大変でしたが、その分、スタッフ・キャスト一丸となって作り上げた見どころ満載の作品になっています。ぜひ劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです。
■兵藤和也役：亀梨和也
10年以上前に『カイジ』を観ていたので、まさか自分があの世界に入り込めるとは思っておらず、オファーをいただいた時は本当に驚きましたし、とても光栄でした。原作でも人気の高い和也という強烈なキャラクターを、かわいらしさや人間らしさも大切にしながら、全身全霊で演じています。約7年ぶりとなる『カイジ』シリーズ最新作として、皆さんの期待にしっかり応えられる作品になっていると思いますので、公開までぜひ首をなが〜くして楽しみに待っていてください。
■真下圭太役：高杉真宙
撮影は本当にあっという間でした。もともと『カイジ』シリーズを観ていたので、いまだに自分がその世界にいることが不思議な感覚です。でも藤原さんとお話しすると、本当にカイジがそこに存在していて、改めて長く愛されてきた作品の一員になれたことを嬉しく思いました。カイジらしさはそのままに、時代を経て進化していく『カイジ』の最新作を、ぜひ楽しんでいただきたいです！
■結城妙子役：南沙良
今回、結城役で『カイジ 人生リベンジゲーム』に出演させていただきます！小さい頃から『カイジ』シリーズを観ていたので、自分がその世界に入り込めると知った時は本当に嬉しかったですし、家族もすごく喜んでくれました。藤原さんは、お芝居の面でも現場を引っ張ってくださって、いるだけで安心感がありましたし、場が和みつつも引き締まる存在でした。個人的には鉄骨を渡るシーンがすごく印象的で、「あ、これか！」と興奮しました。シリーズの魅力や人間ドラマがたっぷり詰まった作品になっているので、ぜひ楽しみにしていてください。
■野々村耕三役：寺島進
僕よりもスタッフの皆さんのほうがかなりハードなスケジュールだったと思うので、まずは「皆さんお疲れ様でした！」という気持ちですね。オファーをいただいた時は、まず娘が「お父さんも出るの！？」と喜んでくれましたね！それも嬉しかったかな…親バカですね（笑）。ゴルフ場でのナイター撮影は連日徹夜でなかなかタフな現場でしたが、神秘的な画に仕上がっていると思いますので、ぜひ劇場でご覧ください！
■プロデューサー：藤村直人
『カイジ』は今年で連載30周年を迎える不朽の人気シリーズです。シリーズの集大成となる本作を最高傑作にするため、確かな実力を持つ豪華な方々にお集まりいただきました。
藤原竜也さん演じるカイジに真っ向からぶつかる“最狂の宿敵”には、圧倒的な役の幅と静かな狂気を説得力をもって体現できる亀梨和也さんしかいないと思い、オファーいたしました。実際のお芝居は想像を超える凄みで、現場の空気を一変させてくれました。
地下帝国を生き延びた真下役には、繊細な演技と透明感を兼ね備えた高杉真宙さんを。過去の傷を抱えながらもカイジと共に戦う人物の陰影を見事に体現してくださいました。
結城役の南沙良さんには、鉄骨渡りという極限のゲームに挑む女性の覚悟と強さを託しました。芯のある佇まいで、新たなヒロイン像を作り上げてくださいました。
そして野々村役には、唯一無二の存在感を放つ実力派・寺島進さんに参加いただき、物語に厚みと人間味を加えていただきました。
四者四様の新キャストが揃ったことで、“カイジ vs 帝愛”の新たな死闘は、これまで以上にスケールアップした作品に仕上がったと確信しています。ぜひ劇場でご覧ください。
【動画】亀梨和也が帝愛“最狂の二代目”兵藤和也に！ 『カイジ 人生リベンジゲーム』予告映像
福本伸行による漫画『カイジ』の実写映画化4作目となる本作。“国民的クズ”カイジ最後の戦いを描いた前作『カイジ ファイナルゲーム』から7年。再び藤原竜也ふんする“カイジ”が、スクリーンに帰還する。
カイジの前に立ちはだかる今作最大の敵・兵藤和也を演じるのは亀梨和也。亀梨が、カイジの宿敵・帝愛グループを率いてきた会長・兵藤和尊の息子であり、シリーズ屈指の人気を誇る“最狂の二代目”を演じる。圧倒的な知性と狂気、そして底知れぬ恐怖をまとった和也をどのように体現するのか？ 解禁されたビジュアルでは、“人間なんて王か奴隷かなんだよ。”というキャッチコピーと、怪しい笑みを浮かべる和也の姿が描かれている。
“和也”のオファーを受けて亀梨は「10年以上前に『カイジ』を観ていたので、まさか自分があの世界に入り込めるとは思っておらず、オファーをいただいた時は本当に驚きましたし、とても光栄でした」と、長年愛され続ける人気シリーズへの参加に、喜びと驚きをにじませた。持つ者として生まれた“二世”である和也と、何も持たざる者として這い上がってきたカイジの対比も見どころだ。
さらに、帝愛グループの社員であり、自身も地下帝国での労働経験を持つ真下圭太役は、高杉真宙。
高杉は「撮影は本当にあっという間でした。もともと『カイジ』シリーズを観ていたので、いまだに自分がその世界にいることが不思議な感覚です。でも藤原さんとお話しすると、本当にカイジがそこに存在していて、改めて長く愛されてきた作品の一員になれたことを嬉しく思いました」と、『カイジ』シリーズの世界で過ごした撮影の日々を笑顔で振り返った。地下帝国で生き延びた彼だからこそ知る帝愛の恐ろしさや、カイジとの関係性にも期待が高まる。
真下の彼女でクレープ店を営む強気な女性・結城妙子役を演じるのは、南沙良。とある理由から、『カイジ』シリーズの代名詞ともいえる、極限のゲーム「鉄骨渡り」へ挑むことになる彼女の覚悟と生き様は、本作の大きな見どころの一つとなっている。
南は、もともと本作を観ていたことを明かし、「藤原さんが、お芝居の面でも現場を引っ張ってくださって、いるだけで安心感がありましたし、場が和みつつも引き締まる存在でした。個人的には鉄骨を渡るシーンがすごく印象的で、『あ、これか！』と興奮しました」と、シリーズファンならではの視点で撮影当時を振り返った。
また、ゴルフ場で働く男・野々村耕三役には、寺島進が決定。寺島は、「オファーをいただいた時は、まず娘が『お父さんも出るの！？』と喜んでくれましたね！ それも嬉しかったかな…親バカですね（笑）。神秘的な画に仕上がっていると思いますので、ぜひ劇場でご覧ください！」と公開に向けて意気込みを語った。ごく普通の日常を送っていた野々村が、カイジとともに「地獄ゴルフ」、そして「鉄骨渡り」という極限のサバイバルゲームへ巻き込まれていく。
本作参戦の新キャスト陣について、カイジ役の藤原は「今回から参加したキャストの皆さんも現場に新しい風を吹き込んでくださっています！」と手ごたえ十分な様子。キャラクタービジュアルでは、「どいつもこいつも狂ってやがるっ……!!」とカイジ節を予感させながら、強い眼差しをたたえた近影が映し出されている。
今回解禁された4名のキャスティング理由について、藤村直人プロデューサーは「シリーズの集大成となる本作を最高傑作にするため、確かな実力を持つ豪華な方々にお集まりいただきました。四者四様の新キャストが揃ったことで、“カイジ vs 帝愛”の新たな死闘は、これまで以上にスケールアップした作品に仕上がったと確信しています。ぜひ劇場でご覧ください」と語っている。
そんな彼らが足を踏み入れるのは、政財界を牛耳り、犯罪すれすれのビジネスで巨万の富を築き上げてきた巨大組織・帝愛グループ。黒いうわさが絶えないこの組織は、これまで幾度となく人々を絶望へ突き落としてきた。本作では、その帝愛が仕掛ける史上最悪のゲームが、カイジたちを待ち受ける。
そして今回、新たに本作を彩る5種類のゲーム名も一挙解禁。“ティッシュくじ”、“絶体絶命ゴルフ”、“愛よりも剣”、“VR鉄骨渡り”、“命懸けポーカー”と、それぞれ異なるルールのもとで繰り広げられるゲームは、運だけでは決して勝ち残ることができない、知略、心理戦、そして覚悟が試される極限の戦いとなっている。
シリーズの象徴であり、悪魔的進化を遂げて帰ってきた「鉄骨渡り」は、もちろん、新たな悪夢となるゲームの数々がかつてない緊張感へと引き込む。さまざまなゲームに挑戦したことに対し、藤原は「ゴルフ場やラウンジなど見せ場の多いシーンはどれも大変でしたが、その分、スタッフ・キャスト一丸となって作り上げた見どころ満載の作品になっています。ぜひ劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです」と、撮影を振り返りながら期待をあらわにした。
映画『カイジ 人生リベンジゲーム』は、2027年1月29日より公開。
藤原、亀梨、高杉、南、寺島、プロデューサー・藤村のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■伊藤カイジ役：藤原竜也
今回から参加したキャストの皆さんも現場に新しい風を吹き込んでくださっています！ 特に新たな敵となる亀梨和也さんは、役者としても人としても、そしてビジュアル面も含めて本当に魅力あふれる方で、人を惹きつける力のある存在でした。ゴルフ場やラウンジなど見せ場の多いシーンはどれも大変でしたが、その分、スタッフ・キャスト一丸となって作り上げた見どころ満載の作品になっています。ぜひ劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです。
■兵藤和也役：亀梨和也
10年以上前に『カイジ』を観ていたので、まさか自分があの世界に入り込めるとは思っておらず、オファーをいただいた時は本当に驚きましたし、とても光栄でした。原作でも人気の高い和也という強烈なキャラクターを、かわいらしさや人間らしさも大切にしながら、全身全霊で演じています。約7年ぶりとなる『カイジ』シリーズ最新作として、皆さんの期待にしっかり応えられる作品になっていると思いますので、公開までぜひ首をなが〜くして楽しみに待っていてください。
■真下圭太役：高杉真宙
撮影は本当にあっという間でした。もともと『カイジ』シリーズを観ていたので、いまだに自分がその世界にいることが不思議な感覚です。でも藤原さんとお話しすると、本当にカイジがそこに存在していて、改めて長く愛されてきた作品の一員になれたことを嬉しく思いました。カイジらしさはそのままに、時代を経て進化していく『カイジ』の最新作を、ぜひ楽しんでいただきたいです！
■結城妙子役：南沙良
今回、結城役で『カイジ 人生リベンジゲーム』に出演させていただきます！小さい頃から『カイジ』シリーズを観ていたので、自分がその世界に入り込めると知った時は本当に嬉しかったですし、家族もすごく喜んでくれました。藤原さんは、お芝居の面でも現場を引っ張ってくださって、いるだけで安心感がありましたし、場が和みつつも引き締まる存在でした。個人的には鉄骨を渡るシーンがすごく印象的で、「あ、これか！」と興奮しました。シリーズの魅力や人間ドラマがたっぷり詰まった作品になっているので、ぜひ楽しみにしていてください。
■野々村耕三役：寺島進
僕よりもスタッフの皆さんのほうがかなりハードなスケジュールだったと思うので、まずは「皆さんお疲れ様でした！」という気持ちですね。オファーをいただいた時は、まず娘が「お父さんも出るの！？」と喜んでくれましたね！それも嬉しかったかな…親バカですね（笑）。ゴルフ場でのナイター撮影は連日徹夜でなかなかタフな現場でしたが、神秘的な画に仕上がっていると思いますので、ぜひ劇場でご覧ください！
■プロデューサー：藤村直人
『カイジ』は今年で連載30周年を迎える不朽の人気シリーズです。シリーズの集大成となる本作を最高傑作にするため、確かな実力を持つ豪華な方々にお集まりいただきました。
藤原竜也さん演じるカイジに真っ向からぶつかる“最狂の宿敵”には、圧倒的な役の幅と静かな狂気を説得力をもって体現できる亀梨和也さんしかいないと思い、オファーいたしました。実際のお芝居は想像を超える凄みで、現場の空気を一変させてくれました。
地下帝国を生き延びた真下役には、繊細な演技と透明感を兼ね備えた高杉真宙さんを。過去の傷を抱えながらもカイジと共に戦う人物の陰影を見事に体現してくださいました。
結城役の南沙良さんには、鉄骨渡りという極限のゲームに挑む女性の覚悟と強さを託しました。芯のある佇まいで、新たなヒロイン像を作り上げてくださいました。
そして野々村役には、唯一無二の存在感を放つ実力派・寺島進さんに参加いただき、物語に厚みと人間味を加えていただきました。
四者四様の新キャストが揃ったことで、“カイジ vs 帝愛”の新たな死闘は、これまで以上にスケールアップした作品に仕上がったと確信しています。ぜひ劇場でご覧ください。