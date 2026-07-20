米トランプ大統領、また“乱入”。海外から呆れ＆皮肉の声「今大会を象徴する見事な締め括り」「クラブと国のチャンピオンだ」【W杯】
やはりと言うべきか。その瞬間は２年連続で訪れた。
現地７月19日に開催された北中米ワールドカップの決勝で、スペイン代表とアルゼンチン代表が、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで激突。延長戦に入って迎えた106分にフェラン・トーレスが決勝点を挙げ、１−０で激闘を制したスペインが４大会ぶり二度目の世界一に輝いた。
試合後のセレモニー。国際サッカー連盟のジャンニ・インファンティーノ会長と、開催国アメリカのドナルド・トランプ大統領がスペインの主将ロドリにトロフィーを手渡した。
役割はそれで終了なので、通常であればその場を離れるのだが、トランプ大統領はインファンティーノ会長から促されるような仕草を受けるも、壇から降りず。昨夏に同じくアメリカで行なわれたクラブＷ杯に続いて、トロフィーリフトに加わったのだった。
今回は端に移動してやや控えめだったとはいえ、かなり衝撃的だ。英紙『Mirror』が「ドナルド・トランプがまたしても乱入」と報じれば、フランスメディア『Actu Foot』は「勝手に割り込んでくるなんて、とんでもない話だ」と伝えた。
また、海外ファンから「いい加減気付けよ。なんでそこにいるんだ？」「彼のチームは勝てないから、他のチームと一緒に祝うんだ」「自分もチームの一員だと思い込んでる」「トランプはクラブと国の世界チャンピオンだ」「このワールドカップを象徴する見事な締め括りだ」といった呆れや皮肉のコメントが溢れている。
表彰式の際にブーイングを浴びたトランプ大統領。自国のエースFWフォラリン・バロガンの出場停止の猶予を巡っては、インファンティーノ会長に電話をかけ、処分を見直すよう働きかけたと報じられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】トランプ大統領がまたしても居座り…衝撃的光景の一部始終。昨夏と比較も
現地７月19日に開催された北中米ワールドカップの決勝で、スペイン代表とアルゼンチン代表が、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで激突。延長戦に入って迎えた106分にフェラン・トーレスが決勝点を挙げ、１−０で激闘を制したスペインが４大会ぶり二度目の世界一に輝いた。
試合後のセレモニー。国際サッカー連盟のジャンニ・インファンティーノ会長と、開催国アメリカのドナルド・トランプ大統領がスペインの主将ロドリにトロフィーを手渡した。
今回は端に移動してやや控えめだったとはいえ、かなり衝撃的だ。英紙『Mirror』が「ドナルド・トランプがまたしても乱入」と報じれば、フランスメディア『Actu Foot』は「勝手に割り込んでくるなんて、とんでもない話だ」と伝えた。
また、海外ファンから「いい加減気付けよ。なんでそこにいるんだ？」「彼のチームは勝てないから、他のチームと一緒に祝うんだ」「自分もチームの一員だと思い込んでる」「トランプはクラブと国の世界チャンピオンだ」「このワールドカップを象徴する見事な締め括りだ」といった呆れや皮肉のコメントが溢れている。
表彰式の際にブーイングを浴びたトランプ大統領。自国のエースFWフォラリン・バロガンの出場停止の猶予を巡っては、インファンティーノ会長に電話をかけ、処分を見直すよう働きかけたと報じられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】トランプ大統領がまたしても居座り…衝撃的光景の一部始終。昨夏と比較も