壇上に留まったトランプ大統領。画角から出ようとはしなかった。(C)Getty Images

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　やはりと言うべきか。その瞬間は２年連続で訪れた。

　現地７月19日に開催された北中米ワールドカップの決勝で、スペイン代表とアルゼンチン代表が、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで激突。延長戦に入って迎えた106分にフェラン・トーレスが決勝点を挙げ、１−０で激闘を制したスペインが４大会ぶり二度目の世界一に輝いた。

　試合後のセレモニー。国際サッカー連盟のジャンニ・インファンティーノ会長と、開催国アメリカドナルド・トランプ大統領がスペインの主将ロドリにトロフィーを手渡した。

　役割はそれで終了なので、通常であればその場を離れるのだが、トランプ大統領はインファンティーノ会長から促されるような仕草を受けるも、壇から降りず。昨夏に同じくアメリカで行なわれたクラブＷ杯に続いて、トロフィーリフトに加わったのだった。
 
　今回は端に移動してやや控えめだったとはいえ、かなり衝撃的だ。英紙『Mirror』が「ドナルド・トランプがまたしても乱入」と報じれば、フランスメディア『Actu Foot』は「勝手に割り込んでくるなんて、とんでもない話だ」と伝えた。

　また、海外ファンから「いい加減気付けよ。なんでそこにいるんだ？」「彼のチームは勝てないから、他のチームと一緒に祝うんだ」「自分もチームの一員だと思い込んでる」「トランプはクラブと国の世界チャンピオンだ」「このワールドカップを象徴する見事な締め括りだ」といった呆れや皮肉のコメントが溢れている。

　表彰式の際にブーイングを浴びたトランプ大統領。自国のエースFWフォラリン・バロガンの出場停止の猶予を巡っては、インファンティーノ会長に電話をかけ、処分を見直すよう働きかけたと報じられた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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