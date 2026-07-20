「３位決定戦で２点取って、得点王はどうかと思う」元日本代表も疑問視。素晴らしい得点王争い…モヤモヤが残る決着は残念だ【W杯】
現地７月19日に北中米ワールドカップの決勝が開催され、スペイン代表とアルゼンチン代表が激突。前者が延長戦の末に１−０で激闘を制し、16年ぶり２度目の優勝を果たした。
これをもって史上最多48か国が出場した今大会の全104試合が終了。MVPはスペイン代表のロドリ、そして得点王には10ゴールを挙げたフランス代表のキリアン・エムバペが輝いた。２大会連続での受賞は史上初で、二桁得点は西ドイツ代表のゲルト・ミュラーが、1970年のメキシコW杯で達成（10ゴール）して以来、56年ぶりだ。
エムバペはスペインに敗れた準決勝後の時点で、アルゼンチン代表のリオネル・メッシと並んで８ゴールだった。ただ、打ち合い（６−４でイングランドがフランスに勝利）となった３位決定戦で２発を叩き込み、決勝でノーゴールに終わったメッシをかわした。
もっとも、この３位決定戦は、痺れる展開が続いた決勝と明らかに強度が異なり、ある種“ボーナスゲーム”に。得点王争いの決着を巡り、疑問の声を上げる人は少なくない。
元日本代表の安田理大氏もその１人だ。『DAZN』の中継で解説を務めた38歳は「３位決定戦で２点取って、10点で得点王っていうのは、ちょっとどうかと思う。あと、３位決定戦が必要なのかどうかみたいな話もある」「とはいえ、あれだけ注目されて、批判もされながら10点いけたエムバペもすごいですね」と語った。
また、本田圭佑もXで「W杯の３位決定戦はなくした方がいいかもね」と考えを示した。非常にハイレベルで素晴らしい得点王争いだっただけに、モヤモヤが残るのは残念だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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これをもって史上最多48か国が出場した今大会の全104試合が終了。MVPはスペイン代表のロドリ、そして得点王には10ゴールを挙げたフランス代表のキリアン・エムバペが輝いた。２大会連続での受賞は史上初で、二桁得点は西ドイツ代表のゲルト・ミュラーが、1970年のメキシコW杯で達成（10ゴール）して以来、56年ぶりだ。
もっとも、この３位決定戦は、痺れる展開が続いた決勝と明らかに強度が異なり、ある種“ボーナスゲーム”に。得点王争いの決着を巡り、疑問の声を上げる人は少なくない。
元日本代表の安田理大氏もその１人だ。『DAZN』の中継で解説を務めた38歳は「３位決定戦で２点取って、10点で得点王っていうのは、ちょっとどうかと思う。あと、３位決定戦が必要なのかどうかみたいな話もある」「とはいえ、あれだけ注目されて、批判もされながら10点いけたエムバペもすごいですね」と語った。
また、本田圭佑もXで「W杯の３位決定戦はなくした方がいいかもね」と考えを示した。非常にハイレベルで素晴らしい得点王争いだっただけに、モヤモヤが残るのは残念だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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