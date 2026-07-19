洗濯機を開けたら、信じられない光景が広がっていた…。



【写真】なぜなぜなぜ…おいなりさんがポケットに？

小学生男子を育てるママさんの投稿がSNSで話題だ。



ティッシュやオムツを服と一緒に洗ってしまったという絶望は子育て家庭の“あるある”。今回話題になったのは、それを遥かに上回る衝撃の忘れ物だった。



洗濯機を開けたら、そこには大量のお米と、しっかり脱水されたお揚げ。小学2年生の息子さんの可愛らしくも切ない理由が詰まった“洗濯機おいなり事件”について、投稿者のMOCOさん（@alumo.momoko）に話を聞いた。



――洗濯機からおいなりさんが出てきた時の状況は？



MOCO：脱水を終えた洗濯物を取り出そうとしたら、米粒が一緒にパラパラっと出てきたんです。一瞬時が止まりましたが、よく見るとお米が次々と…。最初は「おにぎりかな？」と思ってすべて取り出してみたところ、ラップと一緒にしっかりと脱水されたお揚げが出てきたので、そこでおいなりさんだと確信しました。



――犯人（笑）である息子さんの反応や、理由は？



MOCO：本人に聞くと、学童で配られたおいなりさんが大好きだったから、取っておこうとしてそのまま忘れてしまったそうなんです。片方のポケットからハンカチを取り出し、もう片方の確認を怠った私のミスでもありました（笑）。



――その時のママさんのお気持ちは？



MOCO：「そうきたかぁ〜！」（笑）。米が出てきて、おにぎりかなと思って、お揚げが出てきた時には、怒るよりも笑いながら膝から崩れ落ちましたね。驚きから笑い、そして「これ掃除どうするの…？」という困惑まで、一気に感情が忙しかったです。



◇ ◇



投稿には「我が家は石でした」「うちはダンゴムシ…」「うちもめちゃくちゃ気を付けよう」などのコメントが寄せられた。



子どもの「好きだから取っておきたい」という純粋な気持ちが生んだ、思わぬハプニング。掃除の苦労は絶えませんが、いつか笑える、子育ての思い出として刻まれたに違いありません。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）