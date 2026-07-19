「日本代表ではありえない」W杯の舞台裏で起きていたまさかの事態。フランスもモロッコも決勝進出のスペインでさえも…【W杯】
北中米ワールドカップを取材していると、「日本代表のメディア対応はなんて恵まれているんだ」と思うことがある。
例えば、試合の後、ミックスゾーン（取材エリア）で声を掛ければ、試合に出場した選手はほぼ足を止めて、取材に応じてくれる。負けた後でも、断る選手はほぼいない。
一方、例えば、決勝に進んだスペイン代表は、義務付けられているお立ち台インタビュー以外は、（自分が見た３試合では）誰も取材に応じていなかった。そればかりが、複数の選手がミックスゾーンを通過しないでチームバスに乗ってしまうケースもあった。本来はNGだ。
ひどかったのは、そのスペイン代表に準々決勝で敗れた後のフランス代表で、ミックスゾーンに誰も姿を現わさなかったのだ。
お立ち台インタビューにやってきたのも、ラヤン・シェルキとマクソンス・ラクロワ。なんと途中投入の２人だった。
フランスに準々決勝で敗れたモロッコ代表が、控えGKを出してきたケースもあった。今大会、１試合も出場していないにもかかわらずだ。そのアフリカの雄は、キャプテンのアシュラフ・ハキミがミックスゾーンを通らなかった。
いずれも、「日本代表ではありえない」事態だ。
ちなみに森保ジャパンは、敗れたブラジル戦の後、キャプテンの板倉滉とDFの谷口彰悟が真摯に対応してくれたし、ミックスゾーンで声を掛けられた選手たちは、悔しさを堪えて心中を語ってくれた。
もちろん、国によって対応が違うのは分かるが、「ルール違反」だけはいただけない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
例えば、試合の後、ミックスゾーン（取材エリア）で声を掛ければ、試合に出場した選手はほぼ足を止めて、取材に応じてくれる。負けた後でも、断る選手はほぼいない。
一方、例えば、決勝に進んだスペイン代表は、義務付けられているお立ち台インタビュー以外は、（自分が見た３試合では）誰も取材に応じていなかった。そればかりが、複数の選手がミックスゾーンを通過しないでチームバスに乗ってしまうケースもあった。本来はNGだ。
お立ち台インタビューにやってきたのも、ラヤン・シェルキとマクソンス・ラクロワ。なんと途中投入の２人だった。
フランスに準々決勝で敗れたモロッコ代表が、控えGKを出してきたケースもあった。今大会、１試合も出場していないにもかかわらずだ。そのアフリカの雄は、キャプテンのアシュラフ・ハキミがミックスゾーンを通らなかった。
いずれも、「日本代表ではありえない」事態だ。
ちなみに森保ジャパンは、敗れたブラジル戦の後、キャプテンの板倉滉とDFの谷口彰悟が真摯に対応してくれたし、ミックスゾーンで声を掛けられた選手たちは、悔しさを堪えて心中を語ってくれた。
もちろん、国によって対応が違うのは分かるが、「ルール違反」だけはいただけない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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