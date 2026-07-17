【ちいかわ】レアな激かわグッズを“10万人”がもらえるチャンス！必見キャンペーンを見逃すな【映画公開記念】
ちいかわファンは要チェック！
東宝株式会社が提供する会員サービス「TOHO-ONE」が、2026年7月17日（金）より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」TOHO-ONEプレミアムプラン入会キャンペーンをスタートします。
ちいかわ激レアグッズをGETできるチャンス！
気になるキャンペーン内容は、対象者限定で「オリジナルちいかわストラップ」がもらえるというもの。
ストラップは映画「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のデザインをあしらった非売品で、キャンペーン以外では入手できないレアグッズとなります。
しかも対象者は計100,000人！ これは太っ腹ですよね。
キャンペーンの対象者は2種類。
まず、期間中に「TOHO-ONEプレミアムプラン」に新規入会・アップグレードした人。こちらは先着99,000名に「オリジナルちいかわストラップ」がプレゼントされます。
またすでにプレミアムプランを利用中の既存会員も対象で、特設サイトからエントリーすると、抽選で1,000名に同ストラップがプレゼントされます。
「TOHO-ONEプレミアムプラン」は、年会費3,000円（税込）で、ポイント付与やポップコーン（S）の毎月1回無料サービス、月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』（880円・税込）電子版の無料購読、演劇チケットの先行販売など、映画・エンタメを楽しみたい人にうれしい特典が充実しているプラン。
ぜひこの機会に「TOHO-ONEプレミアムプラン」をチェックして、かわいいちいかわ非売品グッズGETにチャレンジしてみては？
●「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」TOHO-ONEプレミアムプラン入会キャンペーン企画概要
プレゼント品：オリジナルちいかわストラップ（非売品）
対象プラン：TOHO-ONEプレミアムプラン
受付期間：2026年7月17日（金）00:00〜2026年10月31日（土）23:59
対象・条件：
・新規入会（先着） 期間中にTOHO-ONEプレミアムプランに新規入会またはアップグレードすると、先着で99,000名にプレゼント
・既存会員（エントリー＆抽選）すでにプレミアムプランを利用中のTOHO-ONE会員は、エントリー期間中に特設サイトよりエントリーすると、抽選で1,000名にプレゼント ※エントリー期間は2026年7月17日（金）00:00〜2026年10月31日（土）23:59
発送時期：
新規入会（先着）は9月までの入会は2026年10月上旬発送、10月以降の入会は2026年11月上旬発送
既存会員（エントリー＆抽選）はエントリー期間終了後2026年11月上旬発送
※上限に達し次第、期間内であっても終了する場合があり。
●映画情報
「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」7月24日（金）ロードショー
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