ちいかわファンは要チェック！

この記事の完全版を見る【動画・画像付き】

東宝株式会社が提供する会員サービス「TOHO-ONE」が、2026年7月17日（金）より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」TOHO-ONEプレミアムプラン入会キャンペーンをスタートします。

ちいかわ激レアグッズをGETできるチャンス！

気になるキャンペーン内容は、対象者限定で「オリジナルちいかわストラップ」がもらえるというもの。

ストラップは映画「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のデザインをあしらった非売品で、キャンペーン以外では入手できないレアグッズとなります。

しかも対象者は計100,000人！ これは太っ腹ですよね。

キャンペーンの対象者は2種類。

まず、期間中に「TOHO-ONEプレミアムプラン」に新規入会・アップグレードした人。こちらは先着99,000名に「オリジナルちいかわストラップ」がプレゼントされます。

またすでにプレミアムプランを利用中の既存会員も対象で、特設サイトからエントリーすると、抽選で1,000名に同ストラップがプレゼントされます。

「TOHO-ONEプレミアムプラン」は、年会費3,000円（税込）で、ポイント付与やポップコーン（S）の毎月1回無料サービス、月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』（880円・税込）電子版の無料購読、演劇チケットの先行販売など、映画・エンタメを楽しみたい人にうれしい特典が充実しているプラン。

ぜひこの機会に「TOHO-ONEプレミアムプラン」をチェックして、かわいいちいかわ非売品グッズGETにチャレンジしてみては？

●「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」TOHO-ONEプレミアムプラン入会キャンペーン企画概要

プレゼント品：オリジナルちいかわストラップ（非売品）

対象プラン：TOHO-ONEプレミアムプラン

受付期間：2026年7月17日（金）00:00〜2026年10月31日（土）23:59

対象・条件：

・新規入会（先着） 期間中にTOHO-ONEプレミアムプランに新規入会またはアップグレードすると、先着で99,000名にプレゼント

・既存会員（エントリー＆抽選）すでにプレミアムプランを利用中のTOHO-ONE会員は、エントリー期間中に特設サイトよりエントリーすると、抽選で1,000名にプレゼント ※エントリー期間は2026年7月17日（金）00:00〜2026年10月31日（土）23:59

発送時期：

新規入会（先着）は9月までの入会は2026年10月上旬発送、10月以降の入会は2026年11月上旬発送

既存会員（エントリー＆抽選）はエントリー期間終了後2026年11月上旬発送

※上限に達し次第、期間内であっても終了する場合があり。

●映画情報

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」7月24日（金）ロードショー

©ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会