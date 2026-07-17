“国宝級BODY”158cm人気グラドル、浴衣姿も ボリューム感たっぷりデジタル写真集
人気グラビアアイドル・ちとせよしののデジタル限定写真集『夏色かえり道』（ワニブックス）が本日17日よりリリース。このたび、表紙と誌面カットが公開された。
【写真】国宝級BODY158cm人気グラドル、デジタル写真集より（全4枚）
日本を代表するグラドル、そしてアイドルグループ“あまいものつめあわせ”でも大活躍中のちとせよしの。本作は、夏を感じる銭湯ロケ＋和室撮影でお届け。どこか懐かしさを感じるレトロな銭湯では、お茶目な姿とともに自然体の表情としなやかな女性らしい曲線美＆ボディラインを切り取り、和室シーンでは浴衣姿も収録。日本らしい雰囲気と本人の美しさが調和し、和の温もりとちとせよしのの色香が感じられるカットを収めた。もちろんどちらも国宝級BODYのボリューム感はたっぷり！ 2026年のちとせよしのの魅力が360度フル発揮された、究極の一作だ！
【ちとせよしのコメント】
今回のデジタル写真集は、昔ながらの町の銭湯で、どこか懐かしく心がほっとするような世界観に仕上がりました。お風呂に浸かったときのような優しく穏やかなひとときを、ぜひ写真集を通して感じていただけたら嬉しいです。夏らしい浴衣姿のカットも清涼感満載でお気に入りなので、ぜひぜひ楽しんで下さい！
【ちとせよしのプロフィール】
2000年1月8日生まれ、佐賀県出身。身長158cm。血液型A型。2018年にグラビアアイドルとしてデビュー。2023年アイドルユニット『あまいものつめあわせ』としても活動開始。最新となる4th写真集『lotus serenity』発売中。
ちとせよしのデジタル写真集『夏色かえり道』は発売中。価格2200円（税込）。
【写真】国宝級BODY158cm人気グラドル、デジタル写真集より（全4枚）
日本を代表するグラドル、そしてアイドルグループ“あまいものつめあわせ”でも大活躍中のちとせよしの。本作は、夏を感じる銭湯ロケ＋和室撮影でお届け。どこか懐かしさを感じるレトロな銭湯では、お茶目な姿とともに自然体の表情としなやかな女性らしい曲線美＆ボディラインを切り取り、和室シーンでは浴衣姿も収録。日本らしい雰囲気と本人の美しさが調和し、和の温もりとちとせよしのの色香が感じられるカットを収めた。もちろんどちらも国宝級BODYのボリューム感はたっぷり！ 2026年のちとせよしのの魅力が360度フル発揮された、究極の一作だ！
今回のデジタル写真集は、昔ながらの町の銭湯で、どこか懐かしく心がほっとするような世界観に仕上がりました。お風呂に浸かったときのような優しく穏やかなひとときを、ぜひ写真集を通して感じていただけたら嬉しいです。夏らしい浴衣姿のカットも清涼感満載でお気に入りなので、ぜひぜひ楽しんで下さい！
【ちとせよしのプロフィール】
2000年1月8日生まれ、佐賀県出身。身長158cm。血液型A型。2018年にグラビアアイドルとしてデビュー。2023年アイドルユニット『あまいものつめあわせ』としても活動開始。最新となる4th写真集『lotus serenity』発売中。
ちとせよしのデジタル写真集『夏色かえり道』は発売中。価格2200円（税込）。