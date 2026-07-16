【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 1−2 アルゼンチン代表（日本時間7月16日／アトランタ・スタジアム）

【映像】耳元で「鬼煽り」（実際の様子）

注目を集めた因縁対決は、やはりピッチの至る所で火花が散る激闘となった。

日本時間7月16日、FIFAワールドカップ2026の準決勝でアルゼンチン代表とイングランド代表が対戦。イングランドが55分に先制したが、アルゼンチンが85分と90＋2分に立て続けにゴールを奪い、逆転勝利で2大会連続の決勝進出を決めた。

サッカー面はもちろんのこと、国としての歴史的な因縁も含めてボルテージが最高潮に達していたこの一戦。序盤から激しい肉弾戦が展開され、常に一触即発のヒリヒリとした空気が漂っていた。選手同士の激しい口論も多かった。

55分にイングランドが先制した場面では、イングランドのGKジョーダン・ピックフォードがアルゼンチン応援席に向かって股間に手を当てるような煽りジェスチャーを見せるなど、荒れ模様の展開となっていた。

そんな中、85分にアルゼンチンの同点ゴールが決まった直後、ある“場外戦”が勃発する。MFエンソ・フェルナンデスが豪快なミドルシュートを突き刺した瞬間、横っ飛び及ばずピッチに倒れ込んでいたピックフォードに対し、アルゼンチンのDFクリスティアン・ロメロが猛然とダッシュ。耳元まで近寄って大声で何事かを叫んで激しく煽り立てたのだ。至近距離でトラッシュトークを浴びたピックフォードは、怒りと悔しさを露わにしながら左手を何度もピッチに打ちつけた。

「喜ぶでもなく仲間の元に駆け寄るでもなく…」

値千金の同点弾にもかかわらず、歓喜の輪に加わるよりも先に相手GKを煽りに行ったロメロの異常な闘争心は、日本で試合を見守っていたファンの間でも大きな話題に。SNS上では「ゴール決まった瞬間、喜ぶでもなく仲間の元に駆け寄るでもなく、一目散にピックフォードを煽りに行くロメロ草」「何やってんのロメロ」「ロメロがピックフォードを鬼煽りしてるの笑うわ」などツッコミが殺到する。

さらに、「ピックフォードもロメロもお互い様やなw」「エンソのミドル刺さった瞬間ロメロがしれっとピックフォード煽りにいってる」「エンソ後のロメロからピックフォードへの絡みがウザすぎ笑」「ロメロ、イエロー一枚もらってんのにピックフォードめっちゃ煽ってなかった？」など、両者の血の気の多さに呆れつつも熱狂する声が相次いだ。

イングランド代表との死闘を制したアルゼンチン代表は、連覇を懸けて日本時間7月20日の決勝戦へ。もう一つの準決勝でフランス代表を撃破した無敵艦隊・スペイン代表と世界の頂点を懸けて激突する。

（FIFAワールドカップ2026）

