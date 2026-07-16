なにわ男子・道枝駿佑主演＆安斉星来「うるわしの宵の月」2人の距離縮まる瞬間捉えたポスタービジュアル解禁
【モデルプレス＝2026/07/16】なにわ男子の道枝駿佑が主演、女優の安斉星来がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』（10月23日公開）より本ポスタービジュアルが解禁された。
【写真】なにわ道枝、美人女優とハグ＆キス寸前…急接近の特報映像
完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵。そんなともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描いた、講談社「デザート」人気連載中のやまもり三香の漫画『うるわしの宵の月』が映画化。初めて本気の恋を知る琥珀と、初めて恋をする宵。2人それぞれが自分の内面と周囲からのギャップに葛藤しながら、「自分らしさ」と向き合い、少しずつ距離を縮めていく姿を、時に甘く、繊細に描いた“W王子”の等身大ファーストラブストーリーとなっている。
宵の頬にそっと手を寄せ、まっすぐな眼差しで見つめる琥珀と、まっすぐに見られず戸惑い、目をそらす宵。そんな対照的な2人の表情から、少しずつ近づいていく心の距離が感じられる、ドラマティックで美しい本ポスタービジュアルが完成した。「初めて、人を本気で好きになる」というメッセージを体現するように、好きという気持ちを素直に表現できない不器用な2人の揺れ動く感情が切り取られている。初めて本気の恋に向き合う琥珀と宵の、純粋でみずみずしい恋の始まりを感じさせるビジュアルとなっている。
さらに、琥珀の表情が印象的なティザービジュアルを使用した、オリジナルステッカー付きムビチケ前売券の発売が決定。解禁時には「ビジュアルが美しすぎる！」など大きな反響を呼んだ、琥珀のティザービジュアルをデザインしたムビチケ前売券が、7月31日より発売。劇場限定特典には、本作を象徴するモチーフ・満月型のオリジナルステッカー（数量限定）をプレゼントする。（modelpress編集部）
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◆道枝駿佑主演映画「うるわしの宵の月」
完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵。そんなともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描いた、講談社「デザート」人気連載中のやまもり三香の漫画『うるわしの宵の月』が映画化。初めて本気の恋を知る琥珀と、初めて恋をする宵。2人それぞれが自分の内面と周囲からのギャップに葛藤しながら、「自分らしさ」と向き合い、少しずつ距離を縮めていく姿を、時に甘く、繊細に描いた“W王子”の等身大ファーストラブストーリーとなっている。
◆道枝駿佑＆安斉星来、2人の距離が縮まる瞬間捉えたポスタービジュアル解禁
宵の頬にそっと手を寄せ、まっすぐな眼差しで見つめる琥珀と、まっすぐに見られず戸惑い、目をそらす宵。そんな対照的な2人の表情から、少しずつ近づいていく心の距離が感じられる、ドラマティックで美しい本ポスタービジュアルが完成した。「初めて、人を本気で好きになる」というメッセージを体現するように、好きという気持ちを素直に表現できない不器用な2人の揺れ動く感情が切り取られている。初めて本気の恋に向き合う琥珀と宵の、純粋でみずみずしい恋の始まりを感じさせるビジュアルとなっている。
さらに、琥珀の表情が印象的なティザービジュアルを使用した、オリジナルステッカー付きムビチケ前売券の発売が決定。解禁時には「ビジュアルが美しすぎる！」など大きな反響を呼んだ、琥珀のティザービジュアルをデザインしたムビチケ前売券が、7月31日より発売。劇場限定特典には、本作を象徴するモチーフ・満月型のオリジナルステッカー（数量限定）をプレゼントする。（modelpress編集部）
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