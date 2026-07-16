「見てはいけないものを見てしまった…」ふなっしーの熱中症対策が話題に！ 「空気穴そこなんだ」「怖い」
船橋市非公認ご当地キャラ・ふなっしー公式X（旧Twitter）は7月15日に投稿を更新。熱中症警戒アラート発令を受けて注意を呼び掛けました。
【写真】ふなっしーが呼び掛けた熱中症対策
コメントでは、「ふなっしーこそ気をつけて」「これなら暑さも吹き飛びそう！」「暑さに負けないように頑張れー」「ふなちゃんも熱中症には気をつけてなっしー」「おめめ乾いちゃうなっしー」「空気穴そこなんだ」「そこから冷やすのかぁ」「ドライアイ待ったなしｗ」「ちょこっと怖いかも」「朝から見てはいけないものを見てしまった…」といった声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】ふなっしーが呼び掛けた熱中症対策
熱中症への注意を呼び掛け同アカウントは「皆様お気をつけて 船橋も熱中症警戒アラート発令中なっしー」とつづり、写真を1枚載せています。目の部分に小型扇風機を2台当てて冷やす様子を公開。「眼球冷却法」と称し、暑さ対策のユニークな1コマを紹介しています。
コメントでは、「ふなっしーこそ気をつけて」「これなら暑さも吹き飛びそう！」「暑さに負けないように頑張れー」「ふなちゃんも熱中症には気をつけてなっしー」「おめめ乾いちゃうなっしー」「空気穴そこなんだ」「そこから冷やすのかぁ」「ドライアイ待ったなしｗ」「ちょこっと怖いかも」「朝から見てはいけないものを見てしまった…」といった声が寄せられました。
「我々は無理をしないなっしー」同日の別投稿では「我々は無理をしないなっしー」とつづり、ふなっしーが休む姿を披露していた同アカウント。「しばらくは暑い日が続くので無理せず休み休みいくなっしー」とも呼び掛けています。熱中症に気を付けながら過ごしたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)