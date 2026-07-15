手描きポップの魅力が、SNS上で大きな注目を集めている。



【写真】話題の手描きポップがこちら。トマトをデフォルメしています

「こんなもんチャッピーに飛ばせば一発で生成してくれるのに、この時代に色鉛筆なんか使って自筆で描いてんの良すぎるぞー絶対行くからな」



と、件のポップを紹介したのは広島大学の学生お笑いコンビ、君はスパークル・亀井割引さん（@waribiki_hu）。



決して上手とはいえないが、味わい深い字で「予告 今週の土曜日に大人気・大学いも詰め放題を行います。是非来てください！」と書かれたこのポップ。トマトをデフォルメしたと思われるキャラクターが「安い！楽しい！美味しい！」と言っているのも、なんだかじわじわくる、いい塩梅だ。



亀井さんにお話を聞いた。



――どちらのスーパーで見かけたのでしょうか？



亀井：西條商事が広島県内に展開するスーパーマーケット「ショージ」の下見店（広島県東広島市）です。



――このポップをご覧になったご感想を。



亀井：最近AIが作ったフライヤーやポップが増えている中で、逆にこの手描きのイラストはかわいいなと感じて載せました。AIが作ったイラストには作者の思いが入ることはないけれど、このポップには店員さんの良心や親切心がこもっているなぁというふうに感じて、すごく温かい気持ちになりました。



――投稿に対し、大きな反響がありました。



亀井：ワールドカップや芸能界など、いろいろとバズった投稿がありますが、これほど批判もなくハートフルにバズった投稿は珍しいと思います。



多かった意見としては、ショージのトマトの形をしたキャラクター「ショージくん」が大学いもを宣伝していたこともあって、｢大学いもの詰め放題なのに、トマトが宣伝してるのかわいい」とか、「AIのイラストよりも、手描きのポップの方が買いたいって思える」みたいな意見が、ほとんどですね。



先週昼に詰め放題に行ったけど売り切れちゃってたので、この土曜日に開催される詰め放題でリベンジしたいと思います。



◇ ◇



SNSユーザーから

「AIには出せない人間の温かさは、やっぱりええよな」

「芋じゃなく、なぜかトマトなとこがまたいい」

「つけ足されたであろう『大人気』好き」

「逆にこっちがよく見える時代になったよね」

など、数々の共感の声が寄せられた今回の投稿には、44万8000件以上の「いいね」が集まった。



コンピューターやAIで便利になった世の中だが、やはり生には生のよさがあるようだ。



なお、亀井さんら「君はスパークル」は今秋、広島県内のライブハウスで単独ライブを開催予定。詳細は今後SNSなどで発表されるので、興味のある方はぜひチェックされたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）