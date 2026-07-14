タレントのマツコ・デラックス（53）が13日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。「風呂キャンセル界隈」への憧れを明かす場面があった。

マツコは「美容師さんから聞いたんだけど、髪洗ってない女の子マジキツいらしいよ」。村上信五が「香りがってこと？そんななん？」と驚くと「だって平気で1週間とか洗わない子いるらしいよ、今の凄い子は」と応じた。

観覧席の女性に向けマツコが「3日ぐらいなら洗わない時あるか」と呼びかけると、村上は「ないよ！俺はない！俺プチ潔癖やから」。マツコも「私も絶対毎日髪洗わないとダメ」とし「シャワーも1日3回ぐらい浴びるし」と話すと、観覧席からは驚きの声が上がった。

続けて「凄いなって思う。風呂キャン界隈の方たちは」といい、自身はシャワーを浴びていない状態で布団にも入れないと説明。「（髪を）乾かすまで小1時間かかるわけよ、でもそれをやらないと布団に入れないの」と訴え「だから逆に凄い憧れはある。風呂キャン界隈ギャルに」。

村上に「できへんからやろ？」とつっこまれると「ギャルになりたいっていうのもある。風呂キャンで、長い爪で、爪でエアリアルを食べるみたいな。ツメリアル」とボケるマツコ。村上が「嫌やわ、俺できへんわ。部屋着とパジャマも替えてるのよ」と応じると、マツコはしばらく黙り「……あぁそっか、私裸だったわ」。スタジオに笑いを誘った。