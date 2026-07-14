TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が14日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に復帰した。安住アナは前日13日の放送を体調不良のため欠席していた。

「昨日月曜日、私急きょ体調不良をいただきました。体調不良ということだったんですけど、上唇が急にハチに刺されたように膨れ上がってしまいまして、口唇ヘルペスかなって思ったんですけど、違いまして、こちらご覧ください。クインケ浮腫という症状だという診断でした」と明かした。

クインケ浮腫はまぶたや唇などの粘膜が突然腫れる病気。日本人では5人1人が一生に1度はかかるという。原因はアレルギーや遺伝、薬の副作用など。「症状は軽いものだと2〜3日程度持続ということで、私もアレルギーの薬処方してもらったら、ずいぶん腫れがひきました」と説明した。

「一番腫れた時は3倍、4倍くらい腫れてびっくりしました」と回想。「ただ気道とか気管支などに（症状が）出ると呼吸ができなくなるということもあり、死んでしまうこともあるそうです」と、危険性を語った。

続けて、「上唇の腫れはずいぶんひいたと思ってはいるんですけど、本当に完全に戻ったかなみたいな。もうちょっと自分の顔引き締まっていたんじゃないかなとか、こんなもんだったかなとか。意外と自分の顔ってデフォルト覚えていないもので、今は少し自意識過剰という症状が出始めているところでしょうか」と話して、復帰早々笑いを誘った。