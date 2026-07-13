大リーグのドラフト会議が12日（日本時間13日）、米フィラデルフィアで2日目を迎え、昨秋ドラフトでオリックスに6位指名されたジョージア大の二刀流選手、石川ケニー投手（22）はレッズから13巡目（全体392番目）で指名された。また、ソフトバンクから1位指名されているスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（21）が、マーリンズから8巡目（全体235番目）で指名された。

MLB球団との交渉期限は米東部時間の27日午後5時（日本時間28日午前6時）。日本のプロ野球チームとの契約締結期限も今月末で、去就が注目される。

石川ケニーはスポニチ本紙の取材に応じ「野球界の2トップであるNPBそしてMLBからドラフト指名を受けれて嬉しい限りです。幸せな悩みができていますが、悔いのない選択をしたいと思います」と語った。

◇石川ケニー（いしかわ・ケニー）2004年（平16）4月7日生まれ、横浜市出身の22歳。日本人の父親と米国人の母親を持つ。小4で野球を始め、茨城・明秀学園日立では外野手兼投手。3年春夏に主将として甲子園に出場。22年夏の3回戦・仙台育英戦は4番・投手で先発し、3安打1打点、守備でも投手→右翼に計3回就いた。亜大1年春から4番で起用。2年夏にシアトル大に転学、25年夏から最高峰のサウスイースタン・カンファレンスに属するジョージア大に転入した。1メートル80、88キロ。左投げ左打ち。