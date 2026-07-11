【Amazon整備済み品】「賢くゲット！」「安心の180日保証付き」iPadやiPhoneなどApple製品がお得に
今回は、Appleの整備済み品をご紹介。iPhoneやiPad、AirPods Proなど、人気のApple製品がお得に買えるチャンスです。
Amazon整備済み品には、最低180日の出品者保証が付いているので安心して購入できます。
→Amazon「Amazon整備済み品」のページはこちら
Amazon整備済み品とは？
Amazon整備済み品は、再生品・中古品・展示品・開封品を、正常に機能して新品同様に見えるよう検査、修理、クリーニング、テストが行われた商品のこと。すべてのAmazon整備済み品には、出品者による最低180日の保証が付くので安心です。
また、Amazon整備済み品に出品されるすべての商品には、商品タイトルと商品説明に「整備済み品」と記載されています。通常価格から大幅に値引きされた商品もあるので、お得にお買い物をしたい人にはおすすめです。
【整備済み品】 Apple iPhone SE（第3世代） 64GB
【整備済み品】 Apple iPhone SE（第3世代） 64GB ミッドナイト SIMフリー (整備済み品)
34,000円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】 Apple iPad (第9世代) Wi-Fi 256GB
【整備済み品】 Apple iPad (第９世代) Wi-Fi 256GB スペースグレイ (整備済み品)
49,890円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】 Apple iPad (第7世代) Wi-Fi + Cellular 32GB
【整備済み品】 Apple iPad (第７世代) Wi-Fi + Cellular 32GB スペースグレイ (整備済み品)
13,130円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】 Apple iPad (第7世代) Wi-Fi 32GB
【整備済み品】 Apple iPad (第７世代) Wi-Fi 32GB シルバー (整備済み品)
14,500円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】Apple iPad Air (第4世代) Wi-Fi 64GB
【整備済み品】 Apple iPad (第6世代) Wi-Fi 32GB
【整備済み品】 Apple iPad (第６世代) Wi-Fi 32GB スペースグレイ (整備済み品)
10,997円 → 9,900円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】 Apple iPhone SE（第2世代） 64GB
【整備済み品】 Apple iPhone SE（第2世代） 64GB ホワイト SIMフリー (整備済み品)
16,000円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】 Apple iPhone 13 mini 128GB
【整備済み品】 Apple iPhone 13 mini 128GB ミッドナイト SIMフリー (整備済み品)
41,800円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】 Apple iPhone 12 mini 128GB
【整備済み品】 Apple iPhone 12 mini 128GB ブラック SIMフリー (整備済み品)
29,748円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】 Apple iPhone 13 128GB
【整備済み品】 Apple iPhone 13 128GB ミッドナイト SIMフリー (整備済み品)
46,530円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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9,871円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】【Google 認定再生品】Google Pixel 7a G82U8 128GB Snow SIMフリー
37,900円 → 35,900円（5%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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