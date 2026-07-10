＜理解不能な旦那＞風呂上がりに汗臭い服で寝て朝に着替える。「どうせ汗をかくから」って、汚くない？
自分が当たり前に思っていることが、誰かにとってはまったく異なることってありませんか？ 今回は旦那さんとの当たり前の違いに困っているママからの投稿です。
『旦那の理論が意味不明です。昨晩、お風呂上がりなのに旦那が汗臭くて。聞くと、日中着ていた服をそのまま着ているって言うのです。「風呂上がりになぜ着替えないの？」って聞いたら、「どうせ寝ている間にまた汗をかくから、朝着替える方がいい」って。昨日は休みで、家の片づけをしてくれていたから、結構汗かいているのに』
汗臭い旦那、ムリ！せめて布団に入ってこないで
『え、ムリ。1日着た服なら洗濯に出す、お風呂からあがったらパジャマに着替える、でしょ』
『人様の旦那さんに対して申し訳ないけど、汚いよ。その服で布団にも入るってことだよね。ごめん、ムリ』
投稿者さん自身も、お風呂に入ったら絶対に着替えないとムリだという考えのようで、ママたちからも共感の声が目立ちました。せっかくお風呂で1日の汚れを落としたのに、1日の汚れが染み付いた服をもう一度着るなんて、汚れの上書きに思えてしまうのかもしれません。また、1日着用して汚れがついている服でお布団に入るとなると、お布団にも汚れや臭いが移ってしまいそう。服と違って洗う難易度の高いお布団は、あまり汚したくないですよね。
旦那の清潔さ優先、説得しなきゃ！！
『楽なんて言っている場合ではないよ。洗濯物が1枚や2枚増えたところで大した手間が増えるわけではないのだから、清潔さを優先させてもらおうよ。せっかくお風呂に入って汗を流したのに、服についた汗を体にまたまとっちゃっているんだから。翌朝着替えても意味ないよ』
『その汗をかいたり埃がついたりした服で「布団の中に入る」方が断然汚いよ。「洗濯するのは私だから、何枚でも着替えて」って言おうよ』
旦那さんが洗濯物を増やすまいとしてこのような言動に出ているかもしれません。であれば、洗濯物が増えてもいいので、気にせず着替えて洗濯に出してほしいとお願いするのはありですよね。もしくは洗濯をする人の権限をもって、なおのこと強く説得し押し切ってもいいのではないでしょうか。
しかし投稿者さんの旦那さんは、かれこれ10年近くこのような状況らしく、着替えるように促しても不機嫌になってしまうので投稿者さんはお困りのようです。今回は臭いが気になったため、ママたちに話を聞いてもらいたかっただけだそう。本当に聞いてもらうだけでいいのでしょうか。なんとかして解決できればいいのですが……。
説得するか、こっそり洗ってしまうか
投稿者さんの旦那さんの言動について、ママたちは共感できない様子でした。言っても聞かない旦那さんのようで、放置しておくことも対処法としてはありかもしれませんが……。臭いや汚れのついた寝具の手入れは大変です。旦那さんが責任を取って手入れをしてくれるのであればいいですが、ご自身の臭いや汚れが気にならないのであれば難しいかもしれません。
『脱いだときに強制的に洗っちゃいなよ。汚いよ』
対処法としては、「洗濯物が増えても大変ではない」「正直臭いので着替えてほしい」とストレートに伝えて説得を試みる方法。旦那さんが入浴している間に新しい着替えを用意しておく、汚れた洋服は洗濯機に入れる、もしくは洗濯を開始してしまうというやり方もあります。話し合いで穏便に解決できればいいですが、難しそうであれば強硬手段に出ることも、ひとつの解決策かもしれませんよ。
編集・荻野実紀子 イラスト・加藤みちか