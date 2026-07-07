元FIFA会長のゼップ・ブラッター氏が、アメリカ代表FWフォラリン・バログンの出場停止処分撤回をめぐる一連の動きについて、自身の見解をSNSで示した。



ブラッター氏はX（旧Twitter）で、「レッドカードは政治的な電話で覆されるものではない。それを覆すのは、ルール、証拠、そして独立した機関である」と投稿。「もしアメリカの大統領がFIFA会長に働きかけ、ワールドカップのノックアウトステージの試合を前にある選手の突然出場停止処分が解除されたのであれば、『FIFAよ、どこへ向かうのか？』という疑問は避けられないだろう」と述べ、FIFAの判断に苦言を呈した。



