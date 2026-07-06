お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が新会社を設立したことを6日、自身のインスタグラムで報告した。

バービーは「女性の自己決定を支える新会社『株式会社bloomest(ブルーメスト)』を設立しました」と報告した。

同会社については「この会社は、エンターテインメントの力を通じて、人が最初の一歩を踏み出す勇気を持てること。そして、自己決定を通じて、自分らしい選択肢を増やしていけること。そんなきっかけを生み出す会社です」と説明した。

以下、バービーの報告全文。

やっほー！みんなー！！

いつもありがとう

ご報告があります！

女性の自己決定を支える新会社「株式会社bloomest(ブルーメスト)」を設立しました。

設立の背景をお話しさせてください。

女性の身体を持って生きることは、私にとってずっとエネルギーのいることでした。

生理やホルモンバランスの変化、妊娠、出産。

私はこれまで、自分自身の身体に何度も振り回されながら、そのたびにたくさん学び、たくさん試し、自分に合う選択肢を探し続けてきました。

そしてその経験が、もし誰かの役に立つのであればと思い、SNSやエッセイなどを通じて発信を続けてきました。

でもその中で感じたのは、情報が届いたとしても、それだけでは人はなかなか動けないということです。

病院に行くこと。

誰かに相談すること。

新しい選択をしてみること。

その一歩には、知識以上に勇気が必要なのだと思います。

そして私は次第に思うようになりました。

これは『女性の身体』だけの話ではないのかもしれない、と。

私たちは日々、本当はこうしたいという気持ちがあっても、人の目や社会の空気を気にして、自分で決めることを諦めてしまうことがあります。

食べたいメニュー、髪型、進学先、仕事、子育て。

案外、自分より周りを優先しながら生きているのかもしれません。

子どもが生まれてから思うんです。

ああ、みんな最初は誰かに大切に抱っこされていたんだなって。

だったら私は、その一人ひとりが、もっと自分らしく選択できるきっかけを作りたいと思いました。

私が大切にしたいのは、誰かに決められた人生ではなく、自分で選び、自分で決める力です。

私はそれを「自己決定」と呼んでいます。

この会社は、エンターテインメントの力を通じて、人が最初の一歩を踏み出す勇気を持てること。

そして、自己決定を通じて、自分らしい選択肢を増やしていけること。

そんなきっかけを生み出す会社です。

会社名の bloomest は、bloom（咲く）と est（最上級）を掛け合わせた造語です。

咲き誇るでもなく、正しく咲くでもなく、思うがままに咲き乱れてほしい！

そんな願いを込めました。

ちなみに最初は

『株式会社 今日も生きる』

にしようと思っていましたが、周囲にしっかり止められました。

私は芸人を辞めるわけでもありませんし、フォーリンラブも解散しません。（してません）

これからもたくさん試して、迷って、失敗しながら、その過程ごと皆さんと共有していけたらと思っています。

私自身、まだまだ試して、迷って、咲き乱れていきます！