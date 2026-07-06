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　お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が新会社を設立したことを6日、自身のインスタグラムで報告した。

　バービーは「女性の自己決定を支える新会社『株式会社bloomest(ブルーメスト)』を設立しました」と報告した。

　同会社については「この会社は、エンターテインメントの力を通じて、人が最初の一歩を踏み出す勇気を持てること。そして、自己決定を通じて、自分らしい選択肢を増やしていけること。そんなきっかけを生み出す会社です」と説明した。

　以下、バービーの報告全文。

　やっほー！みんなー！！

　いつもありがとう

　ご報告があります！

　女性の自己決定を支える新会社「株式会社bloomest(ブルーメスト)」を設立しました。

　設立の背景をお話しさせてください。

　女性の身体を持って生きることは、私にとってずっとエネルギーのいることでした。

　生理やホルモンバランスの変化、妊娠、出産。

　私はこれまで、自分自身の身体に何度も振り回されながら、そのたびにたくさん学び、たくさん試し、自分に合う選択肢を探し続けてきました。

　そしてその経験が、もし誰かの役に立つのであればと思い、SNSやエッセイなどを通じて発信を続けてきました。

　でもその中で感じたのは、情報が届いたとしても、それだけでは人はなかなか動けないということです。

　病院に行くこと。

　誰かに相談すること。

　新しい選択をしてみること。

　その一歩には、知識以上に勇気が必要なのだと思います。

　そして私は次第に思うようになりました。

　これは『女性の身体』だけの話ではないのかもしれない、と。

　私たちは日々、本当はこうしたいという気持ちがあっても、人の目や社会の空気を気にして、自分で決めることを諦めてしまうことがあります。

　食べたいメニュー、髪型、進学先、仕事、子育て。

　案外、自分より周りを優先しながら生きているのかもしれません。

　子どもが生まれてから思うんです。

　ああ、みんな最初は誰かに大切に抱っこされていたんだなって。

　だったら私は、その一人ひとりが、もっと自分らしく選択できるきっかけを作りたいと思いました。

　私が大切にしたいのは、誰かに決められた人生ではなく、自分で選び、自分で決める力です。

　私はそれを「自己決定」と呼んでいます。

　この会社は、エンターテインメントの力を通じて、人が最初の一歩を踏み出す勇気を持てること。

　そして、自己決定を通じて、自分らしい選択肢を増やしていけること。

　そんなきっかけを生み出す会社です。

　会社名の　bloomest　は、bloom（咲く）と est（最上級）を掛け合わせた造語です。

　咲き誇るでもなく、正しく咲くでもなく、思うがままに咲き乱れてほしい！

　そんな願いを込めました。

　ちなみに最初は

　『株式会社 今日も生きる』

　にしようと思っていましたが、周囲にしっかり止められました。

　私は芸人を辞めるわけでもありませんし、フォーリンラブも解散しません。（してません）

　これからもたくさん試して、迷って、失敗しながら、その過程ごと皆さんと共有していけたらと思っています。

　私自身、まだまだ試して、迷って、咲き乱れていきます！