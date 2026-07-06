バービー 新会社設立を報告 女性の自己決定を支える「株式会社bloomest」
お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が新会社を設立したことを6日、自身のインスタグラムで報告した。
バービーは「女性の自己決定を支える新会社『株式会社bloomest(ブルーメスト)』を設立しました」と報告した。
同会社については「この会社は、エンターテインメントの力を通じて、人が最初の一歩を踏み出す勇気を持てること。そして、自己決定を通じて、自分らしい選択肢を増やしていけること。そんなきっかけを生み出す会社です」と説明した。
以下、バービーの報告全文。
やっほー！みんなー！！
いつもありがとう
ご報告があります！
女性の自己決定を支える新会社「株式会社bloomest(ブルーメスト)」を設立しました。
設立の背景をお話しさせてください。
女性の身体を持って生きることは、私にとってずっとエネルギーのいることでした。
生理やホルモンバランスの変化、妊娠、出産。
私はこれまで、自分自身の身体に何度も振り回されながら、そのたびにたくさん学び、たくさん試し、自分に合う選択肢を探し続けてきました。
そしてその経験が、もし誰かの役に立つのであればと思い、SNSやエッセイなどを通じて発信を続けてきました。
でもその中で感じたのは、情報が届いたとしても、それだけでは人はなかなか動けないということです。
病院に行くこと。
誰かに相談すること。
新しい選択をしてみること。
その一歩には、知識以上に勇気が必要なのだと思います。
そして私は次第に思うようになりました。
これは『女性の身体』だけの話ではないのかもしれない、と。
私たちは日々、本当はこうしたいという気持ちがあっても、人の目や社会の空気を気にして、自分で決めることを諦めてしまうことがあります。
食べたいメニュー、髪型、進学先、仕事、子育て。
案外、自分より周りを優先しながら生きているのかもしれません。
子どもが生まれてから思うんです。
ああ、みんな最初は誰かに大切に抱っこされていたんだなって。
だったら私は、その一人ひとりが、もっと自分らしく選択できるきっかけを作りたいと思いました。
私が大切にしたいのは、誰かに決められた人生ではなく、自分で選び、自分で決める力です。
私はそれを「自己決定」と呼んでいます。
この会社は、エンターテインメントの力を通じて、人が最初の一歩を踏み出す勇気を持てること。
そして、自己決定を通じて、自分らしい選択肢を増やしていけること。
そんなきっかけを生み出す会社です。
会社名の bloomest は、bloom（咲く）と est（最上級）を掛け合わせた造語です。
咲き誇るでもなく、正しく咲くでもなく、思うがままに咲き乱れてほしい！
そんな願いを込めました。
ちなみに最初は
『株式会社 今日も生きる』
にしようと思っていましたが、周囲にしっかり止められました。
私は芸人を辞めるわけでもありませんし、フォーリンラブも解散しません。（してません）
これからもたくさん試して、迷って、失敗しながら、その過程ごと皆さんと共有していけたらと思っています。
私自身、まだまだ試して、迷って、咲き乱れていきます！